Lirik exhibe su destreza en Escape from Tarkov al eliminar a 3 oponentes a la vez

Usar el arma en un videojuego no es una idea ajena para Lirik, que recientemente firmó un acuerdo exclusivo para transmitir en Twitch. Así que no debería sorprendernos que Lirik se haya desempeñado bien en Escape from Tarkov tras la reciente popularidad del juego en la plataforma.

Pero ayer Lirik exhibió su destreza para apuntar y hacer clic al eliminar a tres rivales a la vez.

Corriendo por un montón de arbustos alrededor de una cerca, Lirik no dejó de girar la cabeza, eliminando a un oponente tras otro mientras pasaba de estar de pie, acostado, y nuevamente de pie.

crazy 3v1 Clip of LIRIK Playing Escape From Tarkov – Clipped by metal_burning

Al final del tiroteo, tuvo un poco de suerte, pero Lirik demostró ser el último hombre en pie. Incluso logró sorprenderse en el proceso.

«Oh, Dios mío», dijo. «¿Qué carajo? Se quedó sin puta munición», exclamó.

La destreza de Lirik en los juegos de tirador en primera persona no es tan conocida como la del influencer shroud o Summit1g, pero no es ningún novato. En 2019, cuatro de sus seis juegos más jugados en Twitch fueron juegos de tirador en primera persona: PUBG, Apex Legends, Call of Duty y CS: GO.

En lo que va de año, el contenido más transmitido de Lirik ha sido CS:GO, con 21 horas de reproducción en Twitch, pero también ha jugado a Tarkov durante más de ocho horas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Max Miceli el 14 de enero de 2020.