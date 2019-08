¿League of Legends tendrá una versión para dispositivos móviles?

League of Legends (LoL) es uno de los mayores MOBA (acrónimo de Multiplayer Online Battle Arena: multijugador de campo de batalla en línea) para computadoras del mundo, pero no se lo ve por ningún lado en las plataformas móviles. A pesar del éxito del juego en los últimos 10 años y el aumento de los MOBA para móviles como Vainglory, Riot Games no ha anunciado que lanzaría LoL para teléfonos inteligentes, tabletas u otros dispositivos móviles.

Pero las y los fans de los juegos para móviles aún sueñan con el día en que LoL se lance para estos dispositivos. Hubo algunas versiones y supuestas filtraciones sobre el desarrollo de Riot de una versión del juego para móviles, pero la compañía aún no lo ha confirmado públicamente.

Esto es todo lo que sabemos sobre el posible lanzamiento de League of Legends para dispositivos móviles.

LoL para móviles estaría en desarrollo

Un artículo de Reuters publicado en mayo señalaba que Tencent estaba trabajando con Riot para llevar al juego a los dispositivos móviles. Aunque Riot se negó a hacerlo años antes, según la versión ya llevaría más de un año en desarrollo. Pero es «poco probable» que se lance en 2019.

Ni Tencent ni Riot comentaron sobre el asunto y no hay declaraciones oficiales que corroboren esta información.

Presunta filtración de LoL para móviles

Las últimas noticias sobre una versión para móviles del título de Riot refiere a la filtración de un breve video de jugabilidad de lo que parece ser LoL en un teléfono inteligente. Es un video corto en chino que muestra cómo se ve la interfaz del juego en el celular, desde la selección de campeones hasta las runas, la jugabilidad de las partidas y el HUD.

英雄聯盟手遊測版影片外流 在中國論壇看人貼的 喜歡的話請支持他們喔。 —————————————————————– LPL、LCK電競賽事資訊、實況趣味影片,訂閱並追蹤最新消息。 搬運影片為無營利分享,如果有廣告出現可能為音樂YOUTUBE設定廣告非本頻道使用,如果搬運之影片有任何版權問題請留言通知,有看到會馬上處理。

El juego en el video muestra claramente a los campeones de LoL y la Grieta del Invocador. Aunque faltan algunos elementos, como las torretas Nexus, todos los demás elementos relevantes del juego parecen haber sido adaptados perfectamente a esa pantalla. Los botones de acción para habilidades y hechizos de invocador también parecen haber sido desarrollados para dispositivos móviles, lo que hace que el video se vea legítimo.

Tencent ya posee un MOBA para móviles

Tencent ya tiene a Arena of Valor, que fue su intento de beneficiarse del género MOBA en las plataformas móviles. El juego nunca se popularizó tanto en Occidente como lo hizo LoL en las PC, lo que probablemente significa que no fue tan rentable como Tencent quería o necesitaba que fuera.

La existencia de Arena of Valor en dispositivos móviles podría hacer que Tencent se rinda frente a los dispositivos móviles en lo que respecta a LoL para evitar la competencia interna entre sus marcas. Pero quizás eso no incida para nada, ya que la compañía podría apostar en que debido a la popularidad de LoL tendría éxito con un MOBA móvil.

Actualizaremos este artículo a medida que sepamos más sobre la versión de League of Legends para dispositivos móviles.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 28 de agosto de 2019.