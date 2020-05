La mejor skin legendaria para cada héroe de Overwatch

No hay nada como la alegría de desbloquear una legendaria.

Overwatch es conocido por su precioso aspecto visual y sus diseños, y el juego contiene una gran variedad de skins legendarias con muchísimo detalle, que le da una vuelta única a los héroes que tan bien conocemos y que tanto nos gustan.

Con la cantidad de skins preciosas que hay en el juego, es difícil escoger una sola para cada héroe – y con todas las skins y héroes que se añaden al juego constantemente, la lista cambia constantemente.

Estas son nuestras skins legendarias favoritas para cada uno de los héroes de Overwatch.

Ana – Snow Owl

Ana tiene unas cuantas skins legendarias muy bien diseñadas, pero hay una que destaca sobre todas las demás. Snowy Owl salió durante el evento de Winter Wonderland del año pasado, y en ella Ana viste al héroe support con un traje blanco y azul de búho, lo cual encaja perfectamente con su diseño de personaje Sniper.

Ashe – Gangster

Como uno de los héroes más recientes, Ashe aún no tiene demasiadas skins legendarias. Por suerte, la skin Gangster vale todos sus créditos. Le da una vuelta a su personalidad de bandida, y a la vez rediseña al héroe y a su ayudante robótico, B.O.B.

Baptiste – Buccaneer

El héroe más nuevo de Overwatch, Baptiste, se desveló con varias skins increíbles, pero Buccaneer Baptiste es una de las mejores. La skin reimagina al héroe como un pirata, y le proporciona un cañón de madera a la espalda, en vez del brazo robótico, y un parche de ojo en vez de su scanner.

Bastion – Stealth

Bastion tiene una variedad de skins legendarias increíbles, pero Stealth Bastion destaca sobre las otras. Con su diseño gris, Stealth Bastion rediseña al héroe y le da un aura más oscura comparada con la del robot feliz que todos conocemos y amamos – incluso Ganymede se adapta como un dron stealth.

Brigitte – Shieldmaiden

Como la única skin legendaria sin lanzamiento de Brigitte, Shieldmaiden es una interpretación preciosa del héroe support. Apareció en el evento de aniversario de 2018, y en ella, Brigitte luce un pelo largo, rubio y trenzado, así como una hombrera marrón con temática de oso.

Doomfist – Swamp Monster

Doomfist tiene unas cuantas skins legendarias únicas, pero Swamp Monster se lleva el premio. COn piel verde y aletas acuáticas, esta skin de Halloween parece algo recién sacado de una película de terror, perfecta para aquellos que busquen celebrar la fiesta más terrorífica del año.

D.Va – Cruiser

D.Va se luce con la skin del aniversario de Overwatch inspirada en los años 50, en la que se le ve con un bandana rosa, pendientes de aro, y un atuendo típico de una chica pin-up. Su mecha también está rediseñado como un antiguo cruiser color azul claro, equipado con luces rojas y acentos verde chillón.

Echo – Butterfly

Echo es el héroe más nuevo de Overwatch, lo cual significa que el DPS aéreo aún le falta recibir skins legendarias. Sin embargo, eso no impide que Butterfly Echo sea una de las skins más intrínsecas del juego.

Butterfly Echo reimagina al héroe como un insecto precioso en morado, gris, y verde, que sale a volar con un par de alas de mariposa. Los acentos verdes de la skin brillan y las antenas curvas de Echo añaden el último toque a la skin.

Genji – Baihu

Baihu Genji es una de las skins más detalladas del héroe. Se lanzó durante el evento del Nuevo Año Lunar el año pasado, y la skin está compuesta por acentos azules que contrarrestan el traje de malla del héroe, perfecto para los mains de Genji que busquen ver sus jugadas destacadas en el highlight reel.

Hanzo – Okami

Con una capucha peluda de lobo y dos trenzas que caen por su espalda, Okami Hanzo continúa a destacar como una de las skins más simples y más icónicas de entre todas las skins legendarias para el arquero favorito de todos.

Junkrat – Beachrat

Beachrat se desveló durante el evento de Winter Wonderland y destaca como una de las skins más graciosas de Junkrat. Como homenaje a sus raíces australianas, esta skin de navidad muestra al héroe en bañador, crema de protección solar, y un flotador con forma de pato en lugar de su Riptire habitual.

Lúcio – Equalizer

Equalizer Lúcio es posiblemente una de las mejores skins de todo Overwatch, ya quye es una de las pocas skins animadas que efectúa cambios a lo largo de la partida. El igualador que lleva en los pantalones va con su personalidad y cambia de color para reflejar el ritmo de lo que toca.

McCree – Blackwatch

McCree recibió su skin Blackwatch durante uno de los eventos de aniversario del juego para darles a los fans un vistazo a los inicios de éste héroe en Overwatch. La skin le viste de vaquero con colores oscuros y acentos rojos y dorados, perfectos para aquellos que quieran lucir sus plays.

Mei – Ecopoint: Antarctica

Mei recibió su skin Ecopoint: Antartica para celebrar el lanzamiento del corto animado «Rise and Shine». Esta skin está repleta de personalidad, y le va al personaje como un guante. Es posible que muchos jugadores no se den cuenta, tras un primer vistazo, que su arma es, en realidad, un secador atado a una botella de nata montada.

Mercy – Zhuque

Mercy tiene algunas de las mejores skins legendarias del juego, así que es difícil escoger solamente una. Con acentos dorados que demuestran ser perfectos para lucir buenas plays, Zhuque Mercy destaca sobre las demás skins como una de las más bonitas, y uno de los diseños más trabajados para el Angel Guardián.

Moira – Oasis

Moira es otro de los héroes recientes de Overwatch que aún le falta recibir muchas skins legendarias, pero no hay necesidad de elegir entre sus nuevas skins – el héroe support se desveló con cuatro opciones muy acertadas. Oasis destaca entre las otras, sin embargo, por su gradiente en morado oscuro y azul oscuro, y su detalladornamento de cabeza.

Orisa – Forest Spirit

Desvelada durante el evento de aniversario de Overwatch en 2018, la skin de Forest Spirit de Orisa le da un cambio más terrícola y mítico a un héroe tanque industrial. La skin está diseñada con elegancia y destaca acentos dorados que subrayan sus verdes y marrones.

Pharah – Raindancer

Una vieja gloria, Raindancer Pharah es una de las mejores skins legendarias originales de todas las de Overwatch. A pesar de ser una skin del lanzamiento, Raindancer sigue brillando más que muchas de las skins más nuevas por su detallado diseño.

Reaper – Lü Bu

Con temática de Lu Bu, un general militar chino y señor de la guerra nacido en 161 AD, Lu Bu Reaper es una de las skins más elegantes del héroe. Con su traje negro y rojo, Reaper luce dos plumas largas que salen de su casco, reteniendo así la esencia sombría de su personalidad, y a la vez incorporando un poco de historia china al diseño.

Reinhardt – Crusader

La skin Crusader Reinhardt siguió rápidamente al lanzamiento del corto de Overwatch «Honor and Glory». La skin legendaria es estremadamente detallada, dándole a los fans del juego un vistazo al look de Reinhardt antes de convertirse en el héroe de escudo que conocemos.

Roadhog – Bajie

Aquí tenemos una skin ligeramente creepy, pero muy bien diseñada. Bajie Roadhog le queda bien a este personaje de rasgos de cerdo. La skin, que vio la luz durante el evento del Año Nuevo Lunar del año del Gallo, viste al héroe tanque con una máscara de cerdo, orejas largas, unos rollos de papel, y un saco sobre el hombro.

Sigma – Prophet

Sigma se unió a los servidores este mes. Como todos los nuevos, el científico loco salió con solo cuatro skins legendarias, aunque lo más probable es que reciba más en los próximos eventos. A pesar de su falta de skins, la de Prophet destaca como la mejor de su pequeña colección. Viste a al héroe con un traje con temática de Oasis, blanco y azul claro. Sus ojos están recubiertos con un ornamento de cabeza que brilla también en azul, y completa la skin a la perfección.

Soldier: 76 – Grillmaster: 76

Jack Morrison tiene unas cuantas skins legendarias interesantes, pero Grillmaster: 76 es la más divertida de todas. Como miembro de la colección Summer Games, la skin llega equipada con botes de condimento y un par de pinzas para que los jugadores lleven sus barbacoas al siguiente nivel.

Sombra – Demon Hunter

Demon Hunter es la skin más reciente de Sombra, y le encaja a la personalidad del héroe a la perfección. Demon Hunter Sombra luce una capucha oscura y unos ojos amarillos endemoniados. Los jugadores podían desbloquear Demon Hunter Sombra al comprar el Virtual Pass de BlizzCon, aunque aún no se sabe si la skin estará disponible en el futuro.

Symmetra – Oasis

Oasis es una de las skins más bonitas para Symmetra – sino la más bonita de todo el juego. Con sus acentos azules y dorados y un ornamento de cabeza retro, Oasis Symmetra viste al héroe como un miembro de la realeza en celebración del evento de aniversario de Overwatch.

Torbjörn – Magni

Los juegos de Blizzard son famosos por los crossovers únicos para celebrar los títulos del universo de los desarrolladores. La skin de Magni Torbjorn contiene referencias a Magni Bronzebeard de World of Warcraft, y reimagina al héroe en un personaje de la realeza con un diseño increíble.

Tracer – Graffiti

Aunque Tracer es actualmente de los héroes con más skins legendarias en el juego, Graffiti Tracer destaca con facilidad de las demás skins del personaje. Luce una sudadera azul y una máscara de gas, y sus armas están equipadas con pintura spray que pega con su personalidad maquiavélica.

Widowmaker – Talon

Talon Widowmaker le da a los fans del juego un primer vistazo al look del sniper antes de que se convirtiese en el personaje de Overwatch que todos reconocemos. Aunque aquí no está con su icónica skin azul, Widowmaker compensa la falta con el pelo azul en su look con temática de Talon.

Winston – Yeti

La skin de invierno de Winston representa a la perfección su ultimate, Primal Rage, rediseñando al gorilla y convirtiéndolo en un peludo yeti. Con calaveras gigantes por encima de su jetpack, esta skin es una opción perfecta para los mains de Winston que busquen un poco de ambiente navideño.

Wrecking Ball – Jack-O’-Lantern

Equipado con piernas y armas de hoja, la skin Jack-O’-Lantern Hammond reemplaza su bola mecánica con una calabaza gigante. Lo mejor de esta skin es el hecho de que el propio hamster está vestido con un disfraz: Un saco de patatas arreglado para que parezca un espantapájaros con apariencia de murciélago.

Zarya – Snowboarder

Como la primera skin que rediseña al campeón de pesas como un oso de peluche gigante, Snowboarder Zarya fácilmente destaca por encima de las otras atribuídas a este héroe tanque. Con un gorro y cola de oso, Snowboarder Zarya está preparado para lanzarse a las pistas con esta skin de vacaciones.

Zenyatta – Nutcracker

El monje Omnic favorito de todo el mundo tiene bastantes skins legendarias, todas ellas impresionantes, pero Nutcracker Zenyatta se lleva el premio. Se desveló durante el primer evento de Winter Wonderland, y reimagina al héroe support como un juguete de navidad vestido con un abrigo rojo y un sombrero alto. Para completar el look, Zenyatta lanza nueces a sus oponentes en vez de orbes.

