La mejor build para Wigglytuff en Pokémon UNITE

No encontrarás a nadie mejor en control de masas.

Wigglytuff tiene mucho a su favor en Pokémon UNITE, pero carece de un elemento único que lo haga destacar. En lugar de ser un apoyo especializado en una cosa, Wigglytuff puede hacer un poco de todo, básicamente.

Para empezar, Wigglytuff puede ralentizar a los enemigos, ponerlos a dormir o aturdirlos. También es un Pokémon sorprendentemente técnico, y aprender a dominar el arte de usarlo puede generar una amplia gama de oportunidades para tu equipo.

Puedes conseguir Wigglytuff en la tienda de Unite Battle Commission por 8.000 monedas o 460 gemas Aeo, pero quizás quieras llevarlo directamente al modo de práctica para descubrir cómo aprovechar al máximo sus movimientos. Si estás listo para jugar al que podría ser el personaje más extraño del juego, a continuación te dejamos la mejor serie de objetos y movimientos para Wigglytuff.

Objetos

Objetos equipados

Campana concha (Shell Bell)

El objetivo de jugar Wigglytuff es ser lo más molesto posible durante el mayor tiempo posible, y mantener tu HP ayuda a lograrlo. Dado que el tipo Hada es un atacante especial, Shell Bell le da a Wigglytuff una gran regeneración de salud mientras golpea a tu equipo.

Los restos (Leftovers)

No es necesario que te llenes de objetos que mejoren los HP, pero eso no significa que no lo hagas. Los Restos te darán más regeneración y aumentarán tu HP máximo al comienzo del juego, lo que potencialmente te permitirá vivir aún más.

También puedes usar las Gafas Especiales o un objeto defensivo como el Chaleco asalto si no deseas concentrarse demasiado en HP.

Piedra Pómez

Tu objetivo es merodear y estar cerca de tu equipo, y Piedra Pómez facilita ese tipo de estrategia de apoyo. Es posible que desee cambiarlo por un objeto defensivo si no estás merodeando, pero no pierdes nada con probarlo tempranamente.

Objetos de combate

Botón escape (Eject button)

Wigglytuff es otro Pokémon lento que se beneficia de tener el botón escape como una forma de enfrentarse a los enemigos o escapar de lugares complicados. También puedes usarlo en conjunto con Canto y poner a dormir a más Pokémon parpadeando hacia adelante con él. Sin embargo, si el botón escape no se adapta a tus preferencias, el Pokémon voluminoso puede usar la mayoría de los objetos de manera efectiva, incluida una poción, un ataque X y una Cola Skitty.

Movimientos

Nievel 1: Destructor (Pound)

Como siempre, opta por la opción ofensiva básica para ayudar a tu compañero de carril a acabar con los Pokémon salvajes más rápidamente. Destructor también es relativamente fuerte, por lo que podrías derribar a tus oponentes si los pillas por sorpresa. Sin embargo, Rizo de Defensa es un buen movimiento de utilidad.

Nivel 4: Brillo deslumbrante

Agregar un aturdimiento confiable que cause un daño decente es una buena decisión. Brillo Mágico es una elección bastante obvia a menos que quieras iniciar peleas con Desenrollar.

Mejora (nivel 10): También disminuye la velocidad de movimiento de los Pokémon rivales durante un breve período de tiempo cuando el primer golpe de este movimiento les inflige daño.

Nivel 6: Canto

El pan de cada día de Wigglytuff. Esta será la clave para iniciar la mayoría de las interacciones, y acertar un buen Canto en uno o más enemigos puede decidir toda una pelea en equipo al instante. Incluso si no puedes ponerlos a dormir, ralentizarlos podría ser suficiente para que tus compañeros de equipo tomen a tu oponente con la guardia baja.

Mejora (nivel 12): aumenta el tiempo que los Pokémon rivales permanecen dormidos.

Nivel 9: Star Recital

Este es uno de los movimientos Unite más situacionales del juego, pero eso no es necesariamente malo. La capacidad de darles escudos a tus aliados, eliminar sus condiciones de estado y hacerlos inmunes a ciertos efectos es solo otro punto en el currículum de las peleas en equipo de Wigglytuff.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 25 de julio de 2021.