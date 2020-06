La configuración de Nick Eh 30 en Fortnite

Nicholas «Nick Eh 30» Amyoony es uno de los grandes nombres de la comunidad de Fortnite.

Antes de pasarse a Fortnite, Nick fue originalmente un YouTuber que creaba una gran variedad de contenido. Sus primeros vídeos fueron jugando títulos como The Last of Us, Uncharted 4 o Resident Evil 7. El trabajo inicial de Nick le permitió construir una pequeña pero sólida base de seguidores y se catapultó hacia la fama cuando empezó a retransmitir en directo sus partidas de Fortnite en YouTube en 2017.

Una vez la personalidad familiar de Nick se combinó con sus habilidades su éxito fue inevitable. Aunque las retransmisiones en directo de Fortnite en YouTube le ayudaron a alcanzar los cinco millones de suscripciones, Nick empezó a hacer directos en Twitch desde el último agosto mientras subía sus mejores jugadas y contenido original al mismo tiempo en YouTube.

Si queréis jugar tan bien como Nick Eh 30, echad un vistazo a su configuración es un excelente punto de partida. Aunque el streamer dedicó mucho tiempo para configurar todos los ajustes, no debéis olvidar que muchos se rigen en función de vuestras preferencias personales y que podéis ajustarlos a vuestro gusto.

Aquí tenéis la configuración de Nick Eh 30.

Ajustes de vídeo de Nick Eh 30

Nick Eh 30 rebaja prácticamente todos los ajustes gráficos, solo la distancia de visualización es la única excepción. Aunque la configuración inicial de Epic tiene un impacto mínimo en nuestro rendimiento, permite a Nick descubrir mejor los lotes desde la distancia.

Modo ventana : pantalla completa

: pantalla completa Resolución : 1920×1080

: 1920×1080 Frame Rate Limit : 240 FPS

: 240 FPS Brillo : 50 por ciento

: 50 por ciento Colores para daltónicos : apagado

: apagado Constraste interfaz : 0

: 0 Distancia de visualización : Epic

: Epic Anti-Analising : apagado

: apagado Texturas : bajas

: bajas Post Procesado : bajo

: bajo Efectos : bajos

: bajos Sombras : apagadas

: apagadas VSync : apagado

: apagado Motion Blurr : apagado

: apagado Renderizado Multithreaded : apagado

: apagado Mostar FPS: encendido

Ajustes de ratón de Nick Eh 30

DPI : 1600

: 1600 Sensibilidad X-Axis : 10 por ciento

: 10 por ciento Sensibilidad Y-Axis : 10 por ciento

: 10 por ciento Polling Rate : 500 Hz

: 500 Hz Sensibilidad de los objetivos : 30 por ciento

: 30 por ciento Sensibilidad para apuntar: 50 por ciento

Teclas clave de Nick Eh 30

Nick Eh 30 prefiere tener la mayoría de habilidades de construcción alrededor de la zona inferior del teclado. Utiliza teclas como la Q y la F para sus armas para evitar tener que mover sus manos, algo que reduciría su efectividad a la hora de cambiar de armas o pasar a construir.

Muro : Mouse 5

: Mouse 5 Suelo : Z

: Z Escaleras : C

: C Techo : mayúsculas

: mayúsculas Trampa : T

: T Uso de armas : rueda del ratón hacia arriba o abajo

: rueda del ratón hacia arriba o abajo Agacharse : Alt izquierdo

: Alt izquierdo Inventario : tabulador

: tabulador Mapa : M

: M Recargar : R

: R Editar una construcción : Mouse 5

: Mouse 5 Herramienta de cosecha : rueda del ratón

: rueda del ratón Arma número 1 : Q

: Q Arma número 2 : F

: F Arma número 3 : control izquierdo

: control izquierdo Arma número 4 : V

: V Arma número 5 : X

: X HUD Scale : 90 por ciento

: 90 por ciento Esprintar por defecto: apagado

Artículo publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır en Dot Esports el 15 de junio.