Kobbe habla de su traslado a Misfits, sus experiencias con Febiven en NA, y lo que más echó de menos de Europa

El jugador estrella AD carry de Misfits Gaming, Kobbe, pasó el Spring Split 2020 de la LCS al otro lado del Atlántico con TSM, donde tuvo muchas experiencias, tanto positivas como negativas. El pro de League of Legends de 23 años fracasó en econtrar el éxito con la organización, que terminó en quinto lugar en la temporada regular, y perdió contra FlyQuest en los playoffs.

Al volver a Europa, hubo unas cuantas dificultades con las que tuvo que lidiar para acostumbrarse de nuevo al nivel de juego de la región. Kobbe dijo incluso que tuvo que jugar muchísimo solo queue para volver a su nivel habitual ya que podía incluso «ver que su gameplay había sufrido daños». Por otro lado, el proceso fue bastante fácil en cuanto a sentirse en casa con el resto del roster de Misfits.

Después de su fin de semana 2-0 de esta temporada, Kobbe habló con Dot Esports para descomponer su traslado de vuelta a Europa, lo rápido que construyó una sinergia con sus nuevos compañeros de equipo, y algunas de las cosas que más echó de menos de Europa durante su estancia en Norteamérica.

La división NA-EU

«Encajar con Misfits fue – quiero decir, realmente no conocía a los jugadores, pero me imagino que es algo de EU-NA, siento que es muy fácil para mi conectar con estos jugadores fuera del juego,» le dijo Kobbe a Dot Esports. «Así que después de unos días, ya me llevaba bien con ellos.»

Kobbe también habló sobre su conexión con el mid laner veterano de Misfits, Febiven, y como pudieron congeniar a través de las experiencias similares que ambos tuvieron en la LCS. Dijo que aunque solo pasase ahí un solo split y Febiven un año entero, pasaron por los mismos obstáculos durante sus estancias en NA. Por ejemplo, uno de los problemas que atribuye Kobbe a su tiempo en la LCS es que las personas no eran demasiado abiertas y sinceras a la hora de identificar sus errores y corregirlos.

Photo via Riot Games

«Es bastante fácil ahora, porque todos en Misfits tienen una mentalidad abierta, y son sinceros a la hora de hablar de cómo quieren jugar y a la hora de hablar de los errores,» dijo Kobbe. «No fue algo de lo que pude ver demasiado cuando estaba en NA, al menos. Aquí todos quieren mejorar y tienen una mentalidad abierta sobre sus propios errores, y es algo de lo que disfruto mucho también.»

La producción de la LCS también ha sido objeto de quejas por parte de muchos fans y jugadores de League of Legends, a causa de sus errores constantes y una falta encarecida de contenido en torno a sus jugadores individuales. Mientras tanto, Europa ha removido cielo y tierra creando un entorno único a la LEC y a los esports en general. También ayuda que la competición en la región está muy por delante de su contrincante norteamericano.

«Desde que hicieron el rebranding de la LEC, la liga ha mejorado considerablemente. No se muy bien por qué,» dijo Kobbe. «El equipo entero que lo rodea – los casters, los analistas – todos hacen un muy buen trabajo y una buena promoción de la liga también.»

Como en casa en ningún sitio

Photo via Riot Games

La vuelta de Kobbe a Europa le dio algo que no pudo encontrar en ningún otro sitio: una conexión humana. Durante su tiempo en NA, el talento ADC estuvo encerrado en su apartamento durante el confinamiento a nivel nacional que obligó a todo el mundo a quedarse en casa.

Aunque podía hablar con gente online, seguía habiendo una diferencia horaria de nueve horas entre él y sus amigos en Europa. Desgraciadamente para el ADC, dijo que «basicamente no tenía demasiados amigos» en NA, y se sintió incluso más solo cuando TSM lo reemplazó.

«Conocí a gente ahí, e intenté hacerme un nuevo grupo de amigos ya que me había ido a otro continente, y cuando me fui ahí realmente no conocía a nadie,» dijo Kobbe. «Obviamente los amigos más cercanos iban a ser los de mi equipo, pero cuando se me echó del equipo, ya no tenía a nadie con quien hablar.»

Fue una situación dura para Kobbe, pero cuando volvió a Europa y se unió al roster de Misfits, el equipo le dio una calurosa bienvenida a su nuevo miembro. Además, estaba más cerca de sus seres más queridos, incluyendo a sus amigos y a su familia.

«Sencillamente estoy contento de estar de vuelta ahora mismo,» dijo. «No voy a decir que todo es perfecto, pero estaba atascado en una situación muy mala. Es gracioso, porque Dinamarca sigue siendo mi hogar, pero he vivido en Berlín ya unos cuatro o cinco años, así que este es como mi segundo hogar. La mayor parte de mis amigos están en los esports, así que es un poco como dejar mi segundo hogar e irme a un tercer sitio extranjero.»

Photo via Riot Games

El éxito sobre la Grieta del Invocador no es lo único sobre lo que deberían centrarse los jugadores cuando buscan incorporarse a un nuevo equipo. Si no estás disfrutando de tu tiempo fuera del juego, lo más probable es que tampoco disfrutes de tu tiempo dentro de él.

Las cosas no serán perfectas para Misfits ahora mismo, ya que el equipo se encuentra actualmente empatado con otros cuatro equipos para un tercer lugar. Sin embargo, Kobbe está contento, y preparado para esforzarse por su equipo para el resto del Summer Split 2020 de la LEC.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 30 de junio de 2020.