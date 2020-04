Jugador de Call of Duty: Modern Warfare ejecuta a un enemigo 3 veces seguidas

Las ejecuciones son una de las formas más satisfactoria de matar enemigos en Call of Duty: Modern Warfare. Cada operador tiene algunos movimientos únicos que obligan a las y los jugadores a ver sus propias muertes en una breve animación cinematográfica.

Un jugador fue ejecutado tres veces seguidas en el mismo lugar ayer y no tuvo más remedio que observar repetidamente sus lamentables muertes.

Un jugador estaba en el mapa nuevo, Khandor Hideout, cuando se encontró con un enemigo que apuntaba por una ventana. El jugador se coló sigilosamente detrás de él, los asesinó de manera impresionante y saltó por la ventana para buscar a otro objetivo. Inmediatamente vio al mismo enemigo regresar corriendo a la casa, por lo que lo siguió en silencio con la esperanza de matarlos dos veces seguidas.

El enemigo regresó a la misma ventana en busca de venganza, pero no se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. El mismo jugador lo asesinó por segunda vez en el mismo lugar, lo que enfurecería a cualquier jugador normal. Sin embargo, todavía no era el momento de acabar con el bochorno porque el enemigo no aceptó su destino.

El enemigo entró tontamente a la vivienda por tercera vez para tratar de redimirse. Una vez más, el jugador se escabulló detrás de él y esperó la oportunidad de completar su tercer asesinato. Se las arregló para agacharse detrás del enemigo e iniciar una tercera y definitiva ejecución del enemigo desprevenido. El enemigo se vio obligado a observar la cámara asesina por tercera vez, ya que perdió el partido por un apabullante 200 a 0.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jalen Lopez el 6 de abril de 2020.