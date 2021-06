Jankos de G2 habla de la sinergia de equipo y del impacto de Nelson en las primeras semanas del Summer Split 2021 de la LEC

Ha sido un año con muchos baches para G2 en la LEC. Tras el fracaso del Spring Split para el roster de League of Legends al no llegar a la final, el equipo se puso las pilas en la offseason y llegó al Summer Split con una nueva determinación por volver a su gloria de antaño, como uno de los mejores equipos del mundo. Para cumplir la misión de volver a la cima de la LEC, el equipo se hizo con el coach estratégico Nelson Sng en la offseason, quién anteriormente fue coach para LNG Esports en la LPL.

Jankos, el jungla de G2, explicó en una entrevista con Lara Lunardi de Dot Esports que la decisión de traer a Nelson al equipo surgió tras haber identificado problemas de chapion pools para el equipo. «Llegando a los playoffs del Spring Split, había muchos campeones que no jugábamos, por lo que el drafting se convirtió en algo difícil para nosotros a lo largo de esos playoffs,» dijo Jankos. Describió a Nelson como ‘un respiro de aire fresco’ viniendo de la LPL, y explicó que el tiempo que Nelson pasó fuera de Europa le permitió adquirir una perspectiva única sobre el drafting que G2 no tenía hasta ahora.

Aparte de los cambios de coach del equipo, G2 fue unos de los pocos rosters de la LEC que no hizo cambios de roster tras el Spring Split. Esta offseason ha sido una de las más extrañas y turbulentas en la historia de la LEC, con varios jugadores cambiando de rol, en un esfuerzo por ayudar a su equipo a hacerse con una prestigiosa plaza en el World Championship. Notablemente, este split ha visto a dos jugadores cambiar de rol a jungla: Treatz, ex-support de SK, y Bwipo, ex-toplaner de Fnatic. Comentando acerca del rendimiento de Treats en la jungla durante el partido de SK contra G2, Jankos dijo que Treatz estaba jugando de forma creativa en el rol, que su estrategia como jungla es reminiscente del estilo de jungla que fue tendencia en la novena temporada.

«Sí que pienso que el playstyle de Treatz puede dar sus frutos, pero sacrificará el mapa entero para ello,» dijo jankos. «En nuestras partidas, sacrificó todo el mapa solo para gankear mucho en top.»

Jankos siguió explicando que, en su estado actual, el rol de jungla es fácil de jugar, y que el rendimiento en jungla generalmente dependerá de la calidad del equipo que tengas a tu alrededor. Destacó, además, que de los jugadores actualmente en el lineup de G2, Wunder, el toplaner, sería el mejor equipado para cambiar de rol a la jungla, tanto por ser ex-jungla como por haberse convertido en un solo queue off-roler de éxito.

Pero con el cambio de rol a la jungla de Wunder siendo aún una posibilidad muy distante para el roster actual de G2, el equipo buscó nuevas formas de mejorar la sinergia durante la offseason tras un Spring Split desilusionante. At final de esos playoffs, el equipo citó problemas identificando un líder in-game como uno de los principales problemas. Sin embargo, Jankos dijo que la organización ha implementado un horario fuerte de entrenamiento para mejorar la cohesión del equipo tanto in-game, como fuera del juego. Junto con bloques de scrims y sesiones solo queue, el equipo dedica tiempo a hacer ejercicio, comer, y tener actividades conjuntas, según Jankos.

Este tipo de actividades en grupo son muy importantes para el rendimiento general del equipo, dijo Jankos. «Creo que tener buen espíritu de equipo y ser amigos además de simplemente jugar al LoL juntos es super importante, y todos hemos estado siguiendo ese horario de manera muy estricta, y dando lo mejor de nosotros para que funcione,» dijo.

Hasta ahora, parece que el coaching style de G2 está funcionando, con el equipo encontrándose empatado por la primera posición de la LEC junto con Misfits. Para mantener esa racha, necesitarán derrotar a Vitality en su próximo partido del 25 de junio – un matchup que tiene pinta de que vaya a ser uno de los más explosivos en lo que llevamos de Summer Split.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Meg Kay el 21 de junio de 2021.