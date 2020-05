Hanwha Life Esports ficha al top laner DuDu para el split de verano 2020 de la LCK

#Announcement #DuDu #Kor #Eng

한화생명e스포츠 육성군 출신으로, 서머 시즌을 앞두고 1군에 콜업된 'DuDu' 이동주 선수를 환영합니다. We would like to welcome "DuDu" Lee Dongju, a trainee who's called up in the first division at Hanwha Life Esports. https://t.co/LsCj1EQyGx