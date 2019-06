Guía para saberlo todo sobre los objetos de Teamfight Tactics

La versión de Riot Games para el género de autobatallas ya está disponible para jugar. Si quieres internarte en Teamfight Tactics pero no sabes cómo funcionan los objetos, analiza esta lista de instrucciones.

Con esta lista deberías comprender mejor cada uno de los elementos y cómo se sinergizan entre sí.

Espadón (B.F Sword)

Los ataques infligen +20 de daño

Combina con:

Espadón = Filo del Infinito (Infinity Edge): 100% de daño de golpe crítico.

Arco Recurvado (Recurve Bow) = Espada de los Dioses (Sword of the Divine): cada segundo tiene un 5% de probabilidad de otorgar un 100% de probabilidad de golpe crítico.

Vara Innecesariamente Grande (Needlessly Large Rod) = Sablepistola Hextech (Hextech Gunblade): Cura en un 25% el daño infligido.

Lágrima de la Diosa (Tear of the Goddess) = Lanza de Shojin (Spear of Shojin): Tras lanzar la habilidad especial por primera vez, los ataques básicos restauran un 15% de maná máximo adicional al atacar.

Cota de Malla (Chain Vest) = Ángel Guardián (Guardian Angel): Al morir, revive con 500 de vida.

Capa de Negatrones (Negatron Cloak) = La Sanguinaria (The Bloodthirster): Cura en un 50% el daño infligido por los ataques básicos.

Cinturón de Gigante (Giant’s Belt) = Heraldo de Zeke (Zeke’s Herald): Al comienzo del combate, todos los aliados adyacentes obtienen un 10% de velocidad de ataque.

Espátula (Spatula) = Espada Fantasma de Youmuu (Youmuu’s Ghostblade): Te conviertes en Asesino.

Arco recurvado (Recurve Bow)

Velocidad de ataque +20%

Combina con:

Espadón = Espada de los Dioses: cada segundo tiene un 5% de probabilidad de otorgar un 100% de probabilidad de golpe crítico.

Arco Recurvado = Cañón de Fuego Rápido (Rapid Firecannon): Duplica el alcance de los ataques. Los ataques básicos no pueden fallar.

Vara Innecesariamente Grande = Espadafuria de Guinsoo (Guinsoo’s Rageblade): Otorga un 5% de velocidad de ataque al atacar. Se acumula sin un límite máximo.

Lágrima de la Diosa = Daga de Stattik (Stattik Shiv): Cada tercer ataque inflige 100 de daño mágico al objetivo.

Cota de Malla = Bailarín Espectral (Phantom Dancer): Evade todos los golpes críticos.

Capa de Negatrones = Cuchilla Maldita (Cursed Blade): Los ataques básicos tienen la probabilidad de encoger al objetivo, eliminándole 1 estrella.

Cinturón de Gigante = Hidra Titánica (Titanic Hydra): Los ataques básicos infligen un 10% de la vida máxima como daño adicional al objetivo y a todos los enemigos adyacentes.

Espátula = Espada del Rey Arruinado (Blade of the Ruined King): Te conviertes en Espadachín.

Cota de malla (Chain Vest)

Armadura +20

Combina con:

Espadón = Ángel Guardián: Al morir revive con 500 de vida.

Arco Recurvado = Bailarín Espectral: Evade todos los golpes críticos.

Vara Innecesariamente Grande = Relicario de los Solari de Hierro (Locket of the Iron Solari): Al comienzo del combate, todos los aliados adyacentes obtienen un escudo de 200 de vida.

Lágrima de la Diosa = Corazón de Hielo (Frozen Heart): Los enemigos adyacentes ven su velocidad de ataque reducida en un 20%.

Cota de Malla = Cota de Espinas (Thornmail): Refleja un 35% del daño recibido por ataques básicos.

Capa de Negatrones = Rompespadas (Sword Breaker): Los ataques básicos tienen la probabilidad de desarmar al objetivo.

Cinturón de Gigante = Mejora Roja (Red Buff): Los ataques básicos aplican heridas graves. Las unidades heridas no se curan.

Espátula = Promesa del Caballero (Knight’s Vow): Te conviertes en Caballero.

Capa de negatrones (Negatron Cloak)

Resistencia mágica +20.

Combina con:

Espadón = La Sanguinaria: 35% de robo de vida.

Arco Recurvado = Cuchilla Maldita: Los ataques básicos tienen la probabilidad de encoger al objetivo, eliminándole 1 estrella.

Vara Innecesariamente Grande = Chispa Iónica (Ionic Spark): Los enemigos reciben 200 de daño mágico cada vez que lanzan su habilidad especial.

Lágrima de la Diosa = Silencio (Hush): Los ataques básicos tienen una alta probabilidad de silenciar al objetivo.

Cota de Malla = Rompespadas: Los ataques básicos tienen la probabilidad de desarmar al objetivo.

Capa de Negatrones = Garra de Dragón (Dragon’s Claw): Otorga un 83% de resistencia al daño mágico.

Cinturón de Gigante = Céfiro (Zephyr): Al comienzo del combate, destierra durante 5 segundos a un enemigo.

Espátula = Huracán de Runaan (Runaan’s Hurricane): Los ataques básicos golpean a 2 objetivos adicionales con un 50% del daño.

Vara innecesariamente grande (Needlessly Large Rod)

Daño de hechizo +20 %.

Combina con:

Espadón = Sablepistola Hextech: Cura en un 25% el daño infligido.

Arco Recurvado = Espadafuria de Guinsoo: Otorga un 3% de velocidad de ataque al atacar. Se acumula sin un límite máximo.

Vara Innecesariamente Grande = Sombrero Mortífero de Rabadon (Rabadon’s Deathcap): Aumenta el poder de habilidad (AP) en un 50%.

Lágrima de la Diosa = Eco de Luden (Luden’s Echo): La habilidad especial inflige 200 de daño mágico a todos los enemigos adyacentes.

Cota de Malla = Relicario de los Solari de Hierro: Al comienzo del combate, todos los aliados adyacentes obtienen un escudo de 200 de vida.

Capa de Negatrones = Chispa Iónica: Los enemigos reciben 200 de daño mágico cada vez que lanzan su habilidad especial.

Cinturón de Gigante = Morellonomicón: Los hechizos infligen heridas graves e impiden la cura.

Espátula = Yuumi: Eres un Hechicero.

Lágrima de la diosa (Tear of the Goddess)

Maná inicial +20.

Combina con:

Espadón = Lanza de Shojin: Tras lanzar la habilidad especial por primera vez, los ataques básicos restauran un 15% de maná máximo adicional al atacar.

Arco Recurvado = Daga de Stattik: Cada tercer ataque inflige 100 de daño mágico al objetivo y a todos los enemigos adyacentes.

Vara Innecesariamente Grande = Eco de Luden: La habilidad especial inflige 200 de daño mágico a todos los enemigos adyacentes.

Lágrima de la Diosa = Abrazo del Serafín (Seraph’s Embrace): Tras lanzar una habilidad especial otorga 20 de maná.

Cota de Malla = Corazón de Hielo: Los enemigos adyacentes ven su velocidad de ataque reducida en un 20%.

Capa de Negatrones = Silencio: Los ataques básicos tienen una alta probabilidad de silenciar al objetivo.

Cinturón de Gigante = Redención (Redemption): Al morir, tras un breve retraso, cura 1000 de vida a los aliados cercanos.

Espátula = Darkin: Te conviertes en Demonio.

Cinturón de gigante (Giant’s Belt)

Vida +200.

Combina con:

Espadón = Heraldo de Zeke: Al comienzo del combate, todos los aliados adyacentes obtienen un 10% de velocidad de ataque.

Arco Recurvado = Hidra Titánica: Los ataques básicos infligen un 10% de la vida máxima como daño adicional al objetivo y a todos los enemigos adyacentes.

Vara Innecesariamente Grande = Morellonomicón: La habilidad especial aplica heridas graves e impide toda cura.

Lágrima de la Diosa = Redención: Al morir, cura 1000 de vida a los aliados cercanos.

Cota de Malla = Mejora Roja: Los ataques básicos aplican heridas graves. Las unidades heridas no se curan.

Capa de Negatrones = Céfiro: Al comienzo del combate, destierra durante 5 segundos a un enemigo.

Cinturón de Gigante = Armadura de Warmog (Warmog’s Armor): Regenera un 3% de vida máxima por segundo.

Espátula = Mazo de Hielo (Frozen Mallet): Te conviertes en Gélido (Glacial).

Espátula (Spatula)

Combina con:

Espadón = Espada Fantasma de Youmuu: Te conviertes en Asesino.

Arco Recurvado = Espada del Rey Arruinado: Te conviertes en Espadachín.

Vara Innecesariamente Grande = Yummi: Te conviertes en Hechicero.

Lágrima de la Diosa = Darkin : Te conviertes en Demonio.

Cota de Malla = Promesa del Caballero: Te conviertes en Caballero.

Capa de Negatrones = Huracán de Runaan: Los ataques básicos golpean a 2 objetivos adicionales con un 50% del daño.

Cinturón de Gigante = Mazo de Hielo: Te conviertes en Gélido (Glacial).

Espátula = Fuerza de la Naturaleza (Force of Nature): Aumenta el número de unidades en 1.

Esta lista fue realizada por la personalidad de League of Legends , William “Scarra” Li.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 26 de junio de 2019.