G2 asegura la primera plaza de playoffs en PGL Stockholm Major tras victoria frente a Entropiq

G2 se ha hecho con la primera plaza de playoffs en el PGL Stockholm Major de CS:GO después de derrotar a Entropiq 2-0. G2 hizo una campaña sin fallos en el Legends Stage, derrotando a Copenhagen Flames y FaZe Clan, los mejores equipos del Challengers Stage, y derrotando a Entropiq en el primer pool match 2-0.

El resultado llega como una gran sorpresa a los fans, considerando los resultados de G2 en los mayores torneos antes del Major. Tuvieron un buen rendimiento en la primera mitad de la temporada, pero tuvieron un bajón importante después del verano. No haber sido derrotados en el Legends Stage es un hito para G2, y uno que les proporcionará con la confianza en sí mismos que necesitarán.

G2 grabbed the first playoff spot in the CS:GO PGL Stockholm Major after defeating Entropiq 2-0 today. G2 had a flawless campaign in the Legends Stage, beating Copenhagen Flames and FaZe Clan, the best teams from the Challengers Stage, yesterday and taking down Entropiq in the first 2-0 pool match.

El bo3 entre G2 y Entropiq empezó en Mirage y fue bastante equilibrado, con Entropiq 14-13. G2 hizo una buena call hacia B en la ronda 28, igualando la partida, y ganaron las últimas dos rondas para asegurarse su map pick. En Dust II, sin embargo, G2 apenas le dio oportunidad a Entropiq y ganó 16-8 con Nikola “NiKo” Kovač y François “AmaNEk” Delaunay luciéndose. Tuvieron un rendimiento espectacular en ambos mapas, pero fue NiKo el MVO con un K/D de 48-29 y un ADR de 99.4.

Entropiq perdió, pero aún tienen dos oportunidades para calificarse para los playoffs del PGL Stockholm Major. El equipo CIS estuvo fuerte en el Challengers Stage y han derrotado a dos grandes equipos por ahora, Gambit y Team Liquid, en el Legends Stage.

Mientras que Entropiq competirá en otro bo3 mañana, G2 tendrá tres días antes de que empiecen los playoffs en el Avicii Arena el próximo jueves, 4 de noviembre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Bazzi el 31 de octubre de 2021.