Fortnite recibe el sistema de físicas Chaos de Unreal Engine con el último parche v11.50

Fortnite se volvió mucho más realista en la última actualización v11.50 que se lanzó hoy. Eso se debe a que Epic Games agregó el motor de físicas Chaos de Unreal Engine, junto con otras funciones y correcciones de errores.

Este nuevo sistema agregó profundidad adicional a las demoliciones estructurales en Fortnite. Esto hará que Fortnite se vea un poco más realista y las estructuras actuarán más fluidamente. Pero este cambio es principalmente visual, y algunos jugadores ni siquiera lo notarán, excepto que aún podría afectar el hardware de bajo rendimiento. Epic dijo que monitoreará el sistema para limitar posibles bugs y caídas en los fotogramas por segundo.

Pero esta no es la única característica importante que se agregó a Fortnite. La plataforma de lanzamiento, una especie de trampolín que se usa para saltar alto y volar sobre los enemigos, se reincorporó al juego después de que se removiera previamente en la actualización v11.00. Por ahora, sin embargo, solo está disponible en las listas de reproducción no competitivas, lo que significa que las partidas de Arena todavía no lo tienen. Este cambio probablemente se debió a las quejas sobre la movilidad, considerando que las plataformas de lanzamiento eran parte integral del movimiento al comienzo de la vida útil del juego.

Al igual que con todas las actualizaciones, hay varias correcciones de errores que abordan problemas importantes. La función de Sidegrading no intencional (que permitía intercambiar armas con otros jugadores) se eliminó de las listas de reproducción competitivas y Epic solucionó múltiples desafíos que no rastreaban el progreso, incluido el desafío de cofres en Chaos Rising.

Epic llevó a cabo un cambio importante con esta última actualización y los errores probablemente sean su prioridad a corto plazo. Epic sigue haciendo un seguimiento de todos los problemas y errores conocidos en el tablero oficial de Fortnite Trello.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por George Geddes el 5 de febrero de 2020.