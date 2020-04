Fnatic se coloca primero y sobrepasa a Na’Vi en los world rankings de HLTV

FNATIC se ha convertido en el mejor equipo de CS:GO del mundo, según los world rankings de HLTV.

El gigante sueco ahora es líder de la clasificación después de que HLTV actualizase el ranking ayer. FNATIC ganó a Natus Vincere, que llevaban casi dos meses liderando la clasificación tras su éxito en IEM Katowice el pasado mes de febrero.

Na’Vi, sin embargo, se quedó un poco estancado. No ganaron el torneo más grande de CS:GO que siguió ese evento, la temporada 11 de la ESL Pro League en Europa, y terminaron en cuarto lugar. FNATIC, por otro lado, ganó el torneo. Derrotaron a mousesports, los campeones de la temporada 10 de la ESL Pro League, en la final.

hltv confirmed: fnatic number one team in world pic.twitter.com/V4DVQApojV — FNATIC (@FNATIC) April 27, 2020

Esto marca la tercera vez que FNATIC ha conseguido el primer puesto en la clasificación de HLTV. Fueron el mejor equipo del mundo cuando se introdujo la clasificación en 2015. Perdieron su puesto tres semanas más tarde a TSM, pero volvieron a la cima al final de 2015, hasta que llegó Na’Vi, coincidentemente, y se la quitó en 2016.

Con la actualización de hoy, Astralis ahora se colocan como el tercer mejor equipo del mundo, lo más bajo que ha estado la organización danesa desde septiembre del año pasado, antes de hanar el Starladder Berlin Major.

No hay actualmente muchos torneos a gran escala debido a la pandemia COVID-19, lo cual hace que la clasificación esté en un momento más estable. Sin embargo, HLTV contará las actuaciones de los equipos en el actual ESL One: Road to Rio para Europa y Norteamérica, por lo cual podría volver a cambiar el primer puesto de la clasificación en las próximas semanas.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Leonardo Biazzi el 27 de abril de 2020.