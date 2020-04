Faker termina de una vez por todas con el debate de la tecla ‘F’ o ‘D’

Faker de T1, seguramente el mejor jugador de la historia de League of Legends, aportó en su stream ayer su granito de arena al argumento interminable del juego: ¿Debería colocarse Flash en la tecla ‘F’ o en la ‘D’?

‘No os peleéis por si Flash va en la D o en la F, chicos,’ dijo Faker. ‘Todos tenemos nuestras preferencias. Ya sabemos que el chocolate de menta de asco, pero tampoco podemos echarle la culpa a los que les gusta. A algunas personas sencillamente les gusta la comida sin sabor.’

A Faker, como a muchos jugadores coreanos, tiene Flash en la F – la tecla asignada de forma predeterminada. De hecho, 78 por ciento de los jugadores de la LCK han seguido esta tendencia esta temporada, con todos los mid laners, aparte de Bdd de Gen.G y Kuro de KT Rolster, optando por la F. En contraste, el 65 por ciento de los jugadores de la LCS tienen Flash en la D este split.

Cuando Faker conoció a Doublelift de Team Liquid en el Mid-Season Invitational el año pasado, hablaron del tema. Al contrario que Faker, Doublelift usa la D para Flash, pero no está orgulloso de ello. ‘Me siento avergonzado,’ dijo Doublelift, ‘soy Plata.’ Pero Faker no estaba satisfecho con su respuesta. ‘No me gusta Flash en la D,’ dijo. ‘Debería darte vergüenza.’

En abril de 2019, a Faker se le preguntó la famosa pregunta de nuevo – y no dudó en su respuesta. ‘Si usas Flash en la D, eres Plata. No puedes usar Flash en la D.’

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 31 de marzo de 2020.