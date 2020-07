Este sábado en Fortnite no te pierdas el evento We The People

El modo de juego Fiesta Campal (o Magistral) de Fortnite ha celebrado muchos eventos épicos hasta el momento. Y el siguiente en la lista es We The People, que tendrá lugar el sábado 4 de julio, anunció Epic Games hoy.

Sin embargo, a diferencia de otros eventos que se parecían más a conciertos, We The People presentará a invitados que hablarán sobre cómo se puede cambiar el racismo sistémico en los medios, el entretenimiento y la cultura de EEUU. «We the People» (Nosotros, el pueblo) son las primeras palabras del preámbulo de la Constitución de EEUU, y vale recordar que el 4 de julio se celebra el día de la independencia de ese país.

El evento tendrá al comentarista Van Jones, de CNN, como anfitrión, acompañado de Elaine Welteroth, la ex editora en jefe de Teen Vogue, el rapero Killer Mike, Jemele Hill, escritora de la revista The Atlantic, y el músico de hip hop Lil Baby.

La serie de conversaciones comenzará el 4 de julio a las 8:46 en México, 10:46 en Argentina y 15:46 en España. Si te pierdes el evento en vivo, podrás ver la retransmisión que se emitirá «cada dos horas durante 24 horas, a lo largo del día sábado 4 de julio», según Epic.

Cómo ver el evento We The People en Fortnite

Para participar del evento, debes iniciar Fortnite antes de las 8:46 CDT del 4 de julio. Selecciona el modo de juego Fiesta Campal/Magistral y luego presiona Reproducir para ingresar a una lista de reproducción.

Una vez que cargue el mapa de Fiesta Campal/Magistral, dirígete a la pantalla grande de la isla. Sin embargo, no te alejes demasiado de la pantalla grande, ya que es la única forma en que sabrás que el evento ha comenzado.

Este evento integra una serie de actuaciones en Fortnite de otros artistas y personalidades. El concierto Astronomical de Travis Scott convocó a 27,7 millones de usuarios a iniciar sesión en el juego y a un total de 45,8 millones de personas a participar de las cinco presentaciones del evento.

Fiesta Campal/Magistral, que tuvo su debut en abril, incluso exhibió películas en junio, cuando las y los jugadores pudieron ver películas de Christopher Nolan, como The Prestige, El Origen y Batman Inicia.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 03 de julio de 2020.