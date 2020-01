Espada y Escudo añadirá más de 200 Pokémon descargables

Pokémon Espada y Escudo recibirá un montón de Pokémon nuevos y recurrentes en el futuro como parte de dos grandes paquetes de DLC (contenido descargable) que se anunciaron hoy en Pokémon Direct.

Como parte del Pase de expansión, dividido en La isla de la armadura (The Isle of Armor) y Las nieves de la corona (The Crown Tundra), se agregarán más de 200 Pokémon a los juegos. Eso aumentará la Pokédex de Pokémon Espada y Escudo de 400 a al menos 600 Pokémon.

Es probable que esa cifra incluya nuevos Pokémon, como Slowpoke de Galar, nuevas formas de Gigamax y dos nuevos Pokémon Regi.

Ni siquiera tendrás que tener el DLC para obtener el Pokémon. Game Freak planea agregar actualizaciones al juego que permitirán a los entrenadores intercambiar Pokémon de personas que sí tienen el DLC. Las actualizaciones están programadas para los mismos días en que se lancen las expansiones de La isla de la armadura y Las nieves de la corona.

Las y los jugadores también podrán traer Pokémon anteriores a sus juegos desde el servicio en la nube de Pokémon HOME, cuyo lanzamiento está previsto para febrero de 2020, siempre que los Pokémon aparezcan en las expansiones de La isla de la armadura y Las nieves de la corona.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Adam Newell el 09 de enero de 2020.