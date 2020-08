El último teaser de Apex tiene un mensaje de audio de Bangalore

Apex Legends les dio a sus fans un vistazo a la historia de la sargento Williams. El último teaser mostró a Bangalore enviando un mensaje de voz a una persona conocida, identificada solo como «P», y fijando una reunión con P después de que los Juegos de Apex se tomen un descanso.

«Hey, soy Williams», dice Bangalore en una grabación de baja calidad. “Hombre, P, ¿ya terminaste? ¿Dormiste algo? Se viene el descanso, así que pasaré por ahí este fin de semana. Los tragos corren por mi cuenta», señala la sargento.

La identidad de P es desconocida, al menos por ahora, pero evidentemente es una amistad cercana de Bangalore. La comunidad de Apex no para de conjeturar: ninguna de las leyendas tiene la inicial P, lo que significa que el nuevo personaje podría ser una vía para meterse de lleno en los antecedentes de la sargento. P también podría ser un personaje secundario o un compañero, como Jaime lo es para Loba.

Tampoco es imposible que P pueda referirse a una nueva leyenda. Suponiendo que P estaba en el ejército con Bangalore, les otorgaría un conjunto de habilidades específicas que serían buenas para los Juegos de Apex. Esa teoría, sin embargo, es pura especulación.

Respawn ha sido deliberadamente reacio con los detalles sobre P, pero la compañía podría divulgar más información sobre el misterioso personaje a medida que se acerca la sexta temporada.

Bangalore obtuvo más tiempo en la pantalla durante la misión de la temporada, Fantasma a Piezas. Su rivalidad con Loba dio paso a una amistad poco probable, y la sargento protegió a la ladrona de Revenant al final de la misión. Bangalore podría asumir un papel más destacado en el universo de Apex a medida que se desarrolle la próxima temporada, que no está muy lejos.

Las temporadas de Apex generalmente duran unos tres meses. Ayer Respawn reveló que el modo de tiempo limitado Always Be Closing evolucionado estará vigente del 11 al 18 de agosto, lo que significa que la temporada no comenzará antes de mediados de agosto. Sin embargo, la preparación para el próximo capítulo del battle royale podría adelantar más detalles.

