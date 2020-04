El heredero forzoso de Doublelift: Tactical como nuevo ADC de Liquid

Team Liquid no buscó muy lejos para llenar su rol de ADC. El CEO de Liquid, Steve Arhancet, anunció ayer que el equipo contará con Tactical para reemplazar a Doublelift, que dejó al equipo para irse a TSM.

Tactical tendrá su primera oportunidad para jugar en un equipo de la LCS a tiempo completo. Fue el sub de Doublelift durante tres partidos el split pasado cuando el ADC legendario se le relegó al banquillo por una mala actuación y falta de motivación. Esto dio a la organización una primera impresión del joven de 19 años y de lo que era capaz de aportar a un equipo de nombre que cuenta con jugadores como Impact, Broxah, Jensen, y CoreJJ. Llenar el vacío que deja Doublelift es una responsabilidad enorme, ya que Doublelift consiguió muchísimo durante su tiempo con Liquid.

Doublelift ayudó a que Liquid consiguiese su primer título de LCS, el primero de cuatro consecutivos. También fue nombrado MVP de la LCS en el summer split de 2018, en las finales de la LCS en primavera 2019, y también fue parte del First-Team All-Pro en tres splits consecutivos (Summer Split 2018, Spring Split 2019, y Summer Split 2019).

A pesar de eso, Doublelift cayó bajo en el Spring Split de 2020. Habló de un número de problemas dentro del equipo lo cual llevó a su inminente partida de Liquid.

TL no puede esperar que Tactical no tarde en replicar el nivel de skill de Doublelift o todo lo que trajo al equipo. Sin embargo, estas son algunas de las razones por las cuales esta decisión sí que tiene sentido, y por lo que los fans deberían esperar antes de juzgar.

Lo bueno

Una buena impresión en LCS

Tactical jugó bien en las pocas partidas de la LCS en las que participó con CoreJJ, mostrando sinergia entre los dos, y una rivalidad fuerte contra Cody Sun y Kobbe. En esas tres partidas, Tactical obtuvo un KDA de 5,5, lo cual le habría puesto en el cuarto mejor lugar para un ADC de la LCS, así como el hecho que no murió ni una vez en dos partidas victoriosas para el equipo.

Su primera partida y su primera victoria en la LCS fue precisamente contra TSM, en la cual se enfrentaba a Kobbe y a Biofrost. Al minuto 15, Tactical llevaba una ventaja de casi 800 monedas. Tactical hizo buenas rotaciones con el equipo para jugar en torno a objetivos, algo que le ha costado a Liquid hacer esta temporada.

Contra 100 Thieves, Tactical y CoreJJ consiguieron una kill en early en un 2v2 y aseguraron la torre de bot al minuto 12. Esa partida mostró al joven talento en todo su esplendor, y mostró que no tenía miedo de un poco de skirmish para ganar partidas.

Su último partido como sub fue marcado por los gankeos de CLG y los roams a la bot lane, que no dejaban a Tactical escapar. Sin embargo, Tactical pudo asegurar la primera sangre bajo torre y solamente terminó seis CS por detrás de Oh ‘Wind’ Myeong-jin, que estaba de sub para Stixxay.

Sinergia de equipo

El hecho de que Tactical ya jugaba y practicaba tanto con el equipo main así como contra ellos hizo que esto fuese una decisión fácil. Cuando tienes en cuenta el impacto que está teniendo el coronavirus sobre la posibilidad de desplazamientos internacionales, la decisión más lógica es una como ésta, para asegurar unas horas de entrenamiento adecuadas, y para construir una relación y una sinergia entre unos jugadores que ya la tienen, sobre todo antes del Summer Split.

Tactical también ha estado jugando mucho duo queue con CoreJJ, lo cual debería ayudar a construir esa sinergia entre los dos – algo que no debe pasarse por alto al analizar duos de bot lane.

Lo malo

Recuerda a Keith

Mientras que Tactical jugó muy bien en sus tres partidas de LCS en el split pasado, no está claro lo que producirá a la larga. Preguntale a cualquier fan de Liquid en 2015 lo que pensaban que sería de Yuri ‘Keith’ Jew, después de entrar de sub para Piglet.

La mayoría de fans nunca habrían adivinado que estaría saltando de equipo en equipo, cambiando a un rol de support, y eventualmente, que acabaría en academia. Este es el mismo Keith que, en seis partidas, ayudó a asegurar cinco victorias y tenía un KDA de casi 8. Mientras que es algo bueno que Liquid crea que Tactical pueda aguantar el rol de ADC para el equipo main, que no sorprenda a nadie si tiene fallos.

Es un rookie

La decisión también emplica perder una presencia veterana sobre el escenario. Sin embargo, esto no es necesariamente algo malo, ya que las organizaciones necesitan hacer que crezca su talento para que la liga y los equipos puedan prosperar. Hemos visto bastante éxito de cuando se ha hecho esto con estrellas como Vulcan de C9, que acabó ganando Player of the Series en las finales de 2020 de la LCS.

Sin embargo, a corto plazo, significa que Liquid necesita ser paciente con Tactical mientras se adapta a jugar sobre un escenario y delante de una audiencia, sobre todo si el equipo avanza a los playoffs y juega delante de una audiencia mayor. Esto no habría sido un problema si Liquid hubiese cambiado a Doublelift por otro talento con experiencia similar.

Por ejemplo, Liquid podría haber buscado una forma de coger a Stixxay de CLG si esa organización hubiese decidido cambiar al que ha sido ‘la cara del equipo’ durante mucho tiempo. Mientras que CLG ha sufrido bastante, Stixxay ha continuado jugando a su nivel más alto. Incluso cuando los analistas sintieron que la llegada de Pobelter durante el Spring Split le daba al equipo más vida, Stixxay fue el que mejor stats consiguió, con un 3,31 de KDA comparado al 2,7 de Pobelter.

Comparar a Tactical a Stixxay, sin embargo, no es del todo justo, ya que Stixxay lleva en la escena profesional casi cinco años. Sin embargo, si Liquid quiere ganar un campeonato de Worlds, coger a un talento joven así podría retrasar bastante ese objetivo.

Tactical era mediocre en la academia

Esto ya sería encontrarle tres pies al gato, pero si miras la LCS Academy para proyectar en futuro potencial de un jugador, Tactical sería mediocre. En 14 partidas, tuvo un 3,41 de KDA. Para un ADC que ha jugado más de 10 partidas, eso es el cuarto peor puesto en la liga.

Si miramos a otro jugador academia en NA, Deftly, veremos que acabó con el tercer mejor KDA, un 5,29, de entre aquellos que jugaron más de 10 partidas. También obtuvo una media de oro por minuto más alta, y estaba muy poco por detrás en kill participation. Deftly, además, tiene más experiencia en LCS y ha jugado incluso en Worlds, aunque solo fuese una partida.

Es fácil discutir que Deftly tuvo su oportunidad de brillar en la LCS y no lo hizo, pero es importante recordar lo que rodeaba a este jugador. Tactical debería jugar mejor con el nivel de talento de Liquid, pero también lo harían muchos otros ADC.

Conclusión: Una decisión de confort para Liquid

Liquid estaba con las manos atadas por culpa de la pandemia. Mientras que Tactical podría haber sido su primera opción desde el principio, el hecho de no poder viajar o buscar una opción mejor, así como el corto periodo de tiempo este año entre la temporada de primavera y la de verano por la cancelación del MSI, hicieron que la búsqueda de un nuevo ADC tuviese que ser rápida y fácil.

Tactical necesita tiempo para hacerse hueco en un rol de ADC de un nivel muy alto, si es que ese potencial está ahí. Si Liquid cree que es la respuesta a su éxito a largo plazo, moverle al equipo principal era algo que tenía que ocurrir ya mismo, incluso si eso significa que posiblemente sacrificarían la oportunidad de llevarse Worlds este año.

Sin embargo, el hecho de que ya es parte de la organización, y de que ya tiene una sinergia con el equipo, ayudará a que todo lo demás llegue antes. No sería sabio deshechar el potencial del equipo en un torneo internacional, sobre todo teniendo en cuenta el resto de talento en el roster de Liquid.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jeremy Culver el 28 de abril de 2020.