El exjugador de NiP Pyth se retira de CS:GO y se pasa a VALORANT

El shooter en primera persona de Riot Games ya tiene otro profesional de CS:GO que competirá en VALORANT.

El anterior miembro de Ninjas in Pyjamas Jacob «pyth» Mourujärvi, jugador sueco de CS:GO de 26 años que ha competido a un nivel semiprofesional los últimos años, ha revelado que se retira de CS:GO y se pasa a VALORANT.

Pyth declaró que no tuvo ofertas de un equipo que le pudiera devolver al máximo nivel en la escena profesional y que él no estaba mostrando su mejor rendimiento en CS:GO.

«Estos últimos años (tras NiP) he sentido que no he conseguido volver al mejor nivel en el que una vez estuve» afirmó el sueco. «No encontré ningún lugar en el que me sintiera apoyado y ha sido difícil hacer el movimiento adecuado con proyectos diferentes. He aprendido mucho de los errores, pero me llevo conmigo los buenos recuerdos».

Pyth fue parte de la plantilla de NiP que ganó la IEM Oakland y la Dreamhack Masters Malmö en 2016. Después de unas actuaciones individuales malas, pyth fue despedido de NiP tras el fin de la IEM de Katowice de 2017, donde NiP acabó entre los 10 primeros.

Teniendo en cuenta que pyth compitió al máximo nivel en la escena profesional de CS:GO, no debería tener demasiados problemas para encontrar una organización que le quiera fichar. Riot ya tiene planes para desarrollar VALORANT como deporte electrónico.

Sin embargo, pyth no es el único jugador profesional de CS:GO que se ha pasado a VALORANT. Los exjugadores de Complexity Shahzeeb «ShahZaM» Khan y Hunter “SicK” Mims se unieron a Sentinels junto a Sinatraa, uno de los mejores jugadores de Overwatch de América del Norte.

Artículo publicado originalmente en inglés por George Geddes en Dot Esports el 7 de mayo.