DreamKazper, exjugador de Overwatch League, rompe el silencio tras 18 meses de suspensión

Jonathan «DreamKazper» Sánchez finalmente realizó una declaración con respecto a su suspensión de la Overwatch League después de que se lo acusara de conducta sexual impropia con una menor de edad a pocos meses del inicio de la temporada inaugural de la liga.

«Realmente quiero disculparme con todos a quienes herí durante la situación y con las personas involucradas», escribió DreamKazper. «Desde ese incidente me he arrepentido de mis acciones y estoy trabajando en mí mismo para cambiar porque quiero convertirme en una mejor persona para quienes me rodean», añadió.

A mitad de la temporada inaugural de la liga, una estudiante de primer año de secundaria de 14 años de edad acusó a DreamKazper de enviarle y solicitarle contenido sexualmente explícito, a pesar de saber su edad. Una segunda alumna de secundaria le aseguró a Dot Esports que DreamKazper le había comprado un boleto de avión para visitarlo en California. La joven de 16 años afirmó que después de que ella cancelara el viaje, él le pidió fotografías de ella desnuda. DreamKazper tenía 21 años en ese momento.

Tras la investigación realizada por Blizzard Entertainment y su equipo Boston Uprising, el jugador fue suspendido de participar en la liga y expulsado del equipo.

En el breve período que compitió en la Overwatch League, el exjugador de Boston Uprising fue considerado uno de los jugadores DPS más dominantes de la liga. Aunque permaneció en silencio después de las acusaciones, continuó jugando en una nueva cuenta utilizando la ortografía revertida de su apodo DreamKazper, según Charlie «nero» Zwarg, el DPS de Guangzhou Charge.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Eva Martinello el 6 de octubre de 2019.