Dónde saltar de una sombrilla de playa gigante en 14 Días de Verano de Fortnite

Salió el sol en Fortnite: Battle Royale. Será mejor que busques una sombrilla para protegerte la piel.

O también puedes buscarlas para completar uno de los desafíos del evento 14 Días de Verano. La tarea de hoy te pide que saltes de una sombrilla de playa gigante en tres partidas diferentes, lo que debería ser fácil cuando sepas dónde hallarlas.

Son enormes sombrillas de playa amarillas repartidas por la isla de Fortnite. Cuando caigas sobre ellas, rebotarás solo un poco, como si hubieras saltado sobre una trampa Bouncer colocada en el suelo. No te preocupes por caerte de ella porque tendrás inmunidad al daño por caída cuando toques la sombrilla. Solo recuerda completar este desafío en cualquier modo que no sea Patio de Juegos o Creative, o no podrás avanzar ni obtener la recompensa.

Recomendamos a aquellos que quieran apresurarse en este desafío a que aterricen sobre estas sombrillas en tres partidas tan pronto como salten del autobús de batalla. Posiblemente sea la forma más fácil de completarla, ya que no puedes saltar sobre tres de ellas en una sola partida. La única restricción en este desafío es la cantidad de partidas en el que deberás hacerlo, pero puedes saltar sobre la misma sombrilla en todas ellas y aún así recibirás el crédito.

Aquí está el mapa completo con las ubicaciones de las sombrillas de playa para el desafío de 14 Días de Verano de Fortnite.

Todas las ubicaciones de las sombrillas de playa

Captura de pantalla vía Epic Games | Remix de Bhernardo Viana

Al sudoeste de Parque Placentero (Pleasant Park)

Esta sombrilla está junto al dron volador al sur de Parque Placentero. Es fácil de detectar.

Captura de pantalla vía Epic Games

Al norte de Albufera Apacible (Lazy Lagoon)

Hallarás esta sombrilla al norte del barco pirata en Albufera Apacible.

Captura de pantalla vía Epic Games

Al oeste de Soto Solitario (Lonely Lodge)

La colina al oeste de Soto Solitario también tiene una sombrilla de playa.

Captura de pantalla vía Epic Games

Al oeste de Socavón Soterrado (Dusty Divot)

Otra sombrilla de playa está cerca del dron próximo a Socavón Soterrado. Tendrás que subir la colina, y es una buena idea usar el dron para ayudarte.

Captura de pantalla vía Epic Games

Al sudoeste de Señorío de la Sal (Salty Springs)

Este se encuentra entre Señorío de la Sal, Túneles Tortuosos (Shifty Shafts) y Latifundio Letal (Fatal Fields) en una colina.

Captura de pantalla vía Epic Games

Al noroeste de Oasis Ostentoso (Paradise Palms)

En Oasis Ostentoso, dirígete al noroeste de la ciudad y hallarás una sombrilla de playa frente al edificio con una piscina, cerca de donde están las grietas naturales.

Captura de pantalla vía Epic Games

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 2 de julio de 2019.