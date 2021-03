¿Dónde está el personaje NPC No. 17 en la temporada 6 de Fortnite Capítulo 2?

No, el NPC No. 17 no fue secuestrado.

La temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 se lanzó ayer con 46 NPC y puedes ver con cuáles has interactuado hasta ahora en la pantalla de colección. Como en la temporada anterior, podrás recibir misiones y recompensas de estos NPC, y con algunos de ellos incluso podrás batirte a duelo.

Si bien hemos descubierto dónde se encuentran casi todos los NPC en el mapa, hay uno que brilla por su ausencia. El NPC no. 17, también conocido como Bujía o Robo-Ray, no se encuentra en ninguna parte ya que no aparece en ninguna de sus ubicaciones en ninguna de las modalidades del juego.

Dos posibles motivos pueden explicar su ausencia. El NPC no. 17 tiene errores o Epic Games aún no lo ha agregado a Fortnite. Si quieres comprobarlo más adelante, cuando el no. 17 ocupe su lugar en el mapa, esto es lo que necesitas saber sobre el NPC No. 17 en a la temporada 6 de Fortnite Capítulo 2.

¿Dónde se halla el NPC No. 17 en la temporada 6 de Fortnite Capítulo 2?

Captura de pantalla vía Epic Games

Hay dos ubicaciones donde el NPC No. 17 debería aparecer en Fortnite. La primera es cerca de Campo Calígine. Toma la salida oeste de Campo Calígine y continúa el camino hasta la encrucijada. Deberías hallar el NPC No. 17 en la estación de servicio que estará justo debajo de la colina.

El segundo lugar donde debería estar el NPC No. 17 es otra estación de servicio, pero esta se encuentra a las afueras de Pantano Pegajoso. Vete hacia la entrada/salida norte del punto de referencia y continúa avanzando hacia el norte. Deberías ver una estación de servicio al cruzar el puente y es posible que el NPC No. 17 te esté esperando adentro.

Epic no ha confirmado por qué el NPC No. 17 está ausente en este momento. Lo más probable es que el desarrollador lo agregue al juego con una corrección de bajo perfil, lo que quiere decir que deberás verificar la ubicación del NPC No. 17 manualmente para ver si está disponible en el mapa.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 16 de marzo de 2021.