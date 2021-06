Deoxys forma defensa, Mewtwo shiny y un evento por los 5 años de Pokémon Go abren el camino al Go Fest 2021

Niantic presentó la hoja de ruta de Pokémon Go en julio.

Niantic se prepara para lo que podría ser el mes más importante del año para Pokémon Go, alineando el contenido del juego para julio que tendrá antes y después del Pokémon Go Fest 2021.

A partir del Día de Bidoof el 1 de julio, y hasta el 1 de agosto, comenzarás a encontrarte con Rufflet, cuando Logro de investigación y la forma Defensa de Deoxys aparezcan en incursiones de cinco estrellas.

Mewtwo regresará a las incursiones de cinco estrellas del 16 al 23 de julio, y también aparecerá Mewtwo shiny o variocolor. Esto se llevará a cabo durante el Go Fest el 17 y 18 de julio, y solo Mewtwo se dejará ver en uno de los encuentros de la Liga Combates GO para los entrenadores que estén en el rango 20 o superior el segundo día del Festival de Pokémon GO 2021.

También aparecerán más Pokémon en incursiones de cinco estrellas a lo largo del mes después de que Mewtwo se vaya. En las megaincursiones aparecerán Mega-Houndoom, Mega-Gengar y Mega-Charizard durante todo el mes.

Tepig se presentará durante el Día de la Comunidad el 3 de julio, un evento especial para celebrar el quinto año de Pokémon Go se llevará a cabo del 6 al 15 de julio, y la segunda Noche de Combates Go será el 11 de julio.

Todo esto conducirá al Go Fest 2021 el 17 y 18 de julio, donde se agregará aún más contenido al calendario de julio para quienes compren una entrada para el evento o simplemente quieran jugar gratis.

