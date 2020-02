Confirmado el lote de skins de Harley Quinn en Fortnite

Las y los fans de Fortnite finalmente podrán tener en sus manos el lote de skins de Harley Quinn, anunció Epic Games en un posteo de blog hoy.

Los jugadores podrán recoger el set de Harley Quinn en la tienda de artículos a partir de mañana viernes 7 de febrero. Incluirá el aspecto de Harley Quinn, así como los picos Bate de Harley (Harley Hitter) y Golpe de Remate (Punchline).

Imagen vía Epic Games

Si no tienes V-Bucks o pavos para comprar el set, no te preocupes. Habrá desafíos para que las y los jugadores transformen el personaje de Harley Pequeño Monstruo (Lil Monster XoXo) a Harley siempre fantabulosa (Always Fantabulous).

Estos son los desafíos para desbloquear a Harley siempre fantabulosa:

Quedar entre los 30 primeros en solitario, dúo o escuadrón, luego en el top 20 y finalmente en el top 10.

Golpea puntos débiles.

Inflige daño usando picos.

El lote de Harley Quinn estará disponible hasta el 17 de febrero, así que asegúrate de recogerlo antes de que desaparezca.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Amanda Zelauskas el 6 de febrero de 2020.