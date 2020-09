Cómo tener un nombre invisible o en blanco en Among Us

Usar los objetos del entorno en Among Us es esencial para mantener tu disfraz mientras estás eliminando compañero de tripulación tras otro. No importa lo bueno que seas cuando se trata de esconderte, un nombre que sobresalga en el juego puede delatarte y provocar una reunión de emergencia. Esto aumenta la eficacia general de los nombres genéricos. Incluso podrías confabularte con tus amistades y jugar con nombres idénticos para crear más caos. ¿Pero qué pasa si no tienes nombre?

Las y los fans de Game of Thrones saben que el mejor tipo de asesino no tiene nombre y que tú también puedes convertirte en un impostor sin nombre sin dejar rastros.

¿Cómo puedes ponerte un nombre en blanco en Among Us y jugar sin nombre?

Aunque el espacio de tu nombre se verá en blanco, técnicamente no está vacío. Ve a esta dirección y copia el carácter especial Unicode U +3164 llamado Hangul Filler «ㅤ». Una vez que hayas copiado el carácter, vuelve a Among Us y pégalo en el campo del nombre. Podrás continuar desde allí y sumarte a una partida con tu nuevo nombre en blanco.

Este método solo funciona en dispositivos móviles por ahora, ya que se quitó de la versión para PC a principios de este año. Si pruebas este método en tu PC, notarás que no podrás pegar nada en Among Us, ya que el juego impide el acceso al portapapeles.

Este truco no se considera una forma de hacer trampa ni nada por el estilo, pero teniendo en cuenta que el desarrollador lo arregló en la versión para PC, podría tener una vida útil corta en la versión para móviles. También existe la leve posibilidad de que te echen de las salas, ya que la mayoría de las y los jugadores son contrarios a los nombres de usuario vacíos debido a las ventajas en el juego que otorga a los jugadores.

Con un nombre vacío, podrás esconderse en lugares estrechos donde antes no podías, lo que te brinda una ventaja como impostor.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 25 de septiembre de 2020.