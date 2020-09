Cómo reducir el lag o retraso en Among Us

Among Us está dominando el mundo de los videojuegos, pero muchos jugadores se quejan de demoras o problemas de rendimiento mientras juegan.

Te dejamos algunas cosas que puedes hacer tener una experiencia más fluida en Among Us.

Elige el servidor adecuado

Among Us te permite elegir entre tres regiones de servidores: América del Norte, Europa y Asia. Asegúrate de elegir el servidor más cercano a tu ubicación para evitar problemas de conexión y ping elevados.

Cierra otros programas

Las y los jugadores de Among Us suelen tener el navegador u otros programas ejecutándose en segundo plano. Esto puede atascar tu sistema y causar problemas de rendimiento mientras tu PC intenta mantener un rendimiento constante en Among Us. Asegúrate de cerrar programas grandes, como navegadores web con múltiples pestañas y cualquier otro programa que no se estés utilizando.

Optimiza tu conexión

Si todavía tiene problemas de conexión en Among Us, podría ser culpa de tu router inalámbrico. Asegúrate de reiniciar tu router desconectándolo durante 20 segundos antes de volver a enchufarlo. Esto iniciará el router desde cero y eliminará cualquier problema que pueda haber estado afectando tu red.

También puedes priorizar Among Us en la configuración de tu router en la función Calidad de servicio. Esto permite a los usuarios priorizar el ancho de banda de la carga y la descarga para diversos programas. Dar prioridad a Among Us en esta función podría mejorar la conexión y el rendimiento del juego, pero exige que inicies sesión en la configuración de tu router desde un navegador web. El acceso a la configuración del router difiere con cada dispositivo, así que asegúrate de consultar el manual del router para ver las instrucciones.

Fija alta prioridad

Si necesita tener otros programas abiertos mientras juegas a Among Us, asegúrate de configurarlo como un programa de alta prioridad. Esto notifica a tu computadora que el juego necesita más potencia que otros programas activos y ayudará ligeramente con el rendimiento cuando esté al máximo.

Pero eso solo ayudará si el uso de la CPU es alto, así que no esperes que haya una diferencia en otras circunstancias.

Puedes fijar a Among Us en alta prioridad en tu task manager o administrador de tareas. Asegúrate de cambiar a la vista «más detalles» en la esquina inferior derecha y luego ve a la pestaña Detalles. Haz clic con el botón derecho en la opción Among Us y luego en la opción «Fijar opción de prioridad» (set priority option).

Verificar la integridad de los archivos del juego

Las y los jugadores que descargaron Among Us a través de Steam deben verificar los archivos del juego para asegurarse de que no haya problemas con el software. Simplemente haz clic con el botón derecho en Among Us en tu biblioteca de Steam, selecciona propiedades, ve hasta los archivos locales del juego y haz clic en «verificar la integridad de los archivos del juego». Esto verifica los archivos de Among Us en tu computadora con la última versión disponible en Steam y reemplaza o agrega cualquier archivo faltante.

Estos consejos deberían ayudar con tu conexión y rendimiento en Among Us, y podrían impedir que te detecten, impostor!

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jalen Lopez el 22 de septiembre de 2020.