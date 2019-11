Cómo pasar Pokémon antiguos a Espada y Escudo

Pokémon Espada y Escudo tendrá solo 400 Pokémon, pero las y los jugadores igual quieren pasar sus viejos favoritos al juego nuevo.

Permitir que los jugadores traigan sus viejos favoritos a los juegos nuevos de Pokémon es una característica habitual de la franquicia. La serie se enorgullece de su capacidad de transferir e intercambiar Pokémon, incluso de generaciones anteriores. Con la llegada de Pokémon Espada y Escudo es comprensible que los jugadores estén ansiosos por transferir a sus seres queridos al juego más nuevo. Pero tendrán que esperar.

Pokémon Home se lanzará a principios de 2020, en lo que será el método de transferencia más nuevo entre generaciones. Según el anuncio oficial, la función en la nube vinculará a Nintendo Switch, Pokémon Bank y los teléfonos inteligentes de los jugadores en una sola cuenta. Pokémon Home permitirá intercambiar, transferir y más, directamente desde un teléfono inteligente.

Si bien es una novedad que entusiasma a los entrenadores de Pokémon, significa que tendrás que esperar hasta el lanzamiento para transferir tus favoritos a los juegos más nuevos. Hasta que se lance Pokémon Home, no hay forma de pasar los Pokémon más antiguos a Espada y Escudo.

Una vez que Pokémon Home esté disponible, podrás traer algunos Pokémon más antiguos o sus variaciones a Espada y Escudo. No obstante, los pases aún estarán limitados por la Pokédex reducida en Espada y Escudo. Eso significa que los Pokémon que no se encuentran en el juego, como Bulbasaur, no se pueden transferir incluso si tienes Pokémon Home. Por muy decepcionante que sea, es posible que regresen en un juego posterior.

Si quieres pasar tu Vaporeon brillante del archivo de tu Let’s Go, Eevee!, por ejemplo, tendrás que esperar unos meses. Por ahora, disfruta de tu aventura en la región de Galar. Entrena a algunos de los nuevos Pokémon o formas de Galar. Tendrás tiempo de sobra para traer a tus favoritos al juego a principios de 2020.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Adelaide Weiss el 19 de noviembre de 2019.