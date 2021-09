Cómo obtener tu edición de lujo y ordenar objetos en New World

Si has preordenado New World o gastado 10 dólares adicionales en la edición de lujo del nuevo MMO de Amazon, quizá no sepas cómo reclamar el contenido exclusivo que te corresponde.

La edición de lujo del juego cuesta 49,99 dólares y viene con un conjunto de obsequios adicionales, que incluyen la armadura de Woodsman y skins de hachas, la mascota Mastiff, el conjunto de gestos de piedra/papel/tijeras y el libro de arte digital New World.

Si reservaste el juego antes de su lanzamiento el 28 de septiembre, también tienes derecho al amuleto de Isabella, que resiste los ataques e inflige daño adicional contra ciertos tipos de enemigos sobrenaturales, el título único de «Expedition One», el gesto de golpe de puño y tres escudos de gremio con hachas, mosquetes y armaduras.

Todos los beneficios mencionados se aplicarán automáticamente a tu cuenta una vez que se haya lanzado el juego. Si has comprado la edición de lujo de New World o hecho un pedido por adelantado, encontrarás todos esos objetos en tu inventario.

Sin embargo, tendrás que esperar hasta el nivel 20 y desbloquear la carcasa del jugador para acceder a la mascota Mastiff de la edición de lujo, y el libro de arte digital se te entregará en forma de contenido descargable.

Amazon Games destacó que New World no es ni será pay to win. El director creativo David Verfaillie aclaró que los objetos cosméticos se pueden usar para «mejorar» la imagen de tus personajes.

«Hemos escuchado los comentarios de los jugadores y nuestro enfoque es que no queremos que [New World] sea una experiencia pay to win», aseguró Verfaillie en una conferencia de prensa.

New World llegará a los servidores en vivo el 28 de septiembre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 28 de septiembre de 2021.