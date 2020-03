Cómo obtener a Zarude en Pokémon Espada y Escudo

Zarude es el Pokémon Mítico más reciente, revelado durante el Día de Pokémon junto con un nuevo tráiler de la próxima película Pokémon Movie 23: Coco, donde el mono tipo oscuro / hierba será un personaje principal junto a Ash y Pikachu.

También pudimos ver cómo se verá Zarude en Pokémon Espada y Escudo a finales de este año, pero eso significa que actualmente no puedes obtener el último de los Pokémon.

La mayoría de las veces, los nuevos Pokémon míticos o legendarios se agregan al juego a través de eventos en el código del juego que se activan mediante Game Freak o con la distribución en torno a fechas específicas. Y dado que en Espada y Escudo es la primera vez que los desarrolladores utilizan activamente contenido descargable, es probable que se agregue un evento completo al juego a finales de este año.

La película Pokémon Movie 23: Coco se lanzará en Japón el 10 de julio, lo que indica que habrá algún tipo de distribución o evento antes de eso como promoción del film. Podría ser una especie de vínculo con el pase de expansión a la Isla de la Armadura, que se lanzará en junio, pero no hay garantías sobre las fechas.

Lo más importante a tener en cuenta es que no sabemos cómo se distribuirá Zarude. No existían datos sobre el Pokémon en los archivos del juego Espada y Escudo, lo que lo convirtió en la primera revelación mítica en ser una sorpresa absoluta en varios años, y eso también significa que no tenemos pistas sobre qué evento potencial podría agregarse al juego para el mono pícaro.

Con suerte, será algo más similar a los eventos míticos de platino o blanco y negro donde los jugadores realmente podrán interactuar con una nueva área y capturar a Zarude, en lugar de un repartidor que se limita a entregarte los Pokémon raros.

Habrá más información disponible en las próximas semanas a medida que Game Freak brinde más detalles sobre Zarude y Pokémon Movie 23: Coco.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cale Michael el 1 de marzo de 2020.