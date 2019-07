Cómo funciona el sistema de clasificación de Dota Underlords

Dota Underlords, el modo autobatallas de Valve, tiene un sistema de clasificación singular. En la versión actual del juego, cualquier partida que juegues se clasifica y cuenta para tu progreso por las divisiones del juego.

Los sistemas de clasificación en títulos de autobatallas como Underlords pueden parecer confusos al principio. Siempre hay un ganador en cada partida, ¿pero los siete jugadores restantes son derrotados? A diferencia de los juegos basados en equipos como League of Legends y CS:GO, no hay un único perdedor. En Underlords, eso significa que tampoco hay un único ganador.

Cómo mejorar tu clasificación en Dota Underlords

Los desarrolladores de Valve que trabajan en Underlords confirmaron que los cuatro mejores jugadores de una partida se consideran ganadores y, en general, ganan puntos de clasificación emparejados para poder ascender. Cuanto más alto te ubiques, más puntos ganarás.

Lo contrario sucede con los cuatro últimos. Son considerados perdedores, pero el último jugador pierde muchos más puntos clasificados que la persona en quinto lugar.

Para el rango más bajo de la escala, Principiante, el umbral de los ganadores se amplía a los seis primeros.

Partidas de calibración y degradación

Otro desarrollador señaló que Underlords usa la puntuación de Glicko en su clasificación y tiene un período de calibración de 25 partidas.

«Para presentar tu rango, calibramos un puntaje que converge hacia tu Glicko en un período de calibración que en promedio está en el entorno de 25 partidas», explicó Jeff Hill. “Después de este período de calibración, tu puntaje de rango seguirá de cerca a tu Glicko, con una advertencia. No importa cuánto caiga tu Glicko, no disminuiremos tu puntaje de rango por debajo de un rango determinado. Ingresarás en el emparejamiento utilizando tu Glicko sin modificar, pero no perderás el progreso de tu medalla por debajo de este piso».

Eso significa que si estás clasificado como Teniente IV, por ejemplo, podrás perder rangos y medallas hasta que seas degradado hasta Teniente I. Pero aunque sigas perdiendo después, mantendrás tu medalla de Teniente I, sin importar si tu MMR vuelve al de un Principiante V.

Rangos y Lords of White Spire

Los rangos en Dota Underlords van desde Principiante I, el rango en el que todos los jugadores comienzan con una cuenta nueva, hasta Lords of White Spire. Solo los jugadores que suban del rango Gran Jefe V pueden llegar a Lords of White Spire, cuando su nombre y MMR se agregan a la tabla de clasificación de Underlords.

Cada rango tienen niveles del I al V, siendo I la división más baja dentro de un rango y V la más alta. Lords of White Spire es un rango único sin divisiones.

Las y los jugadores de Lords of White Spire no pueden ser degradados a Gran Jefe.

Actualizaremos este artículo a medida que recopilemos más información sobre el sistema clasificado de Dota Underlords.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Bhernardo Viana el 4 de julio de 2019.