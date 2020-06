Cómo descargar VALORANT

Es hora de madrugar: VALORANT se lanza oficialmente mañana.

Si no has participado de la versión beta cerrada en abril y aún no tienes el juego en tus manos, puedes descargar VALORANT dirigiéndote al sitio oficial de Riot.

Captura de pantalla vía Riot Games

Simplemente desplázate hacia el final de la página y haz clic en «Descarga el juego». Esto debería llevarte a otra página donde podrás descargar e instalar VALORANT. Así de fácil.

Una vez que hayas descargado e instalado el juego, abre el cliente haciendo doble clic en el ícono de VALORANT en tu escritorio e inicia sesión con tu cuenta de Riot. Esto debería enviarte directamente al juego y presentarte un breve tutorial antes de comenzar.

Si no has jugado League of Legends, Legends of Runeterra o Teamfight Tactics y aún no has creado una cuenta de Riot, puedes hacerlo aquí.

Cuando crees tu cuenta, quedarás automáticamente vinculado a tu región. Si lo hiciste en Norteamérica, por ejemplo, solo podrás jugar en los servidores de NA. Evita las VPN en este proceso.

VALORANT es un tirador táctico de cinco contra cinco, y es gratuito. Se lanzará en la mayoría de las regiones del mundo e incluirá un total de cuatro mapas y 11 personajes jugables en su lanzamiento. Aquí puedes averiguar a qué hora se activará el juego en tu región.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 1 de junio de 2020.