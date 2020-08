Cómo conseguir Fall Guys gratis desde tu PS4

Deberás tener una suscripción a PlayStation Plus.

Fall Guys: Ultimate Knockout es uno de los juegos más populares del momento, y puedes obtenerlo gratis este mes en PlayStation 4.

Fall Guys es un divertido y caótico juego para muchos jugadores que se lanzó oficialmente el 4 de agosto. Hasta 60 jugadores compiten en una carrera en la que solo quedará uno en pie después de superar rigurosas pistas de obstáculos y minijuegos.

El juego se puede jugar en Microsoft Windows en Steam y PS4. Sin embargo, si tienes una suscripción online a PlayStation Plus, puedes obtenerlo de forma gratis en PS4 por este mes.

Si estás en la pantalla de inicio de PS4, haz clic en la opción PlayStation Store en el extremo izquierdo. A continuación, puedes ir a la sección «What’s hot» (Más populares) y hacer clic en el icono Fall Guys o simplemente buscar Fall Guys en la barra de búsqueda.

Captura de pantalla vía PlayStation

Si haces clic en el icono de la sección Más Populares, te llevará a una página con un montón de opciones de PlayStation Plus. Dirá que Fall Guys cuesta 19,99 dólares, pero no te preocupes, seguirá siendo gratuito durante el resto de agosto siempre que tengas una suscripción a PlayStation Plus.

Captura de pantalla vía PlayStation

Al hacer clic en Fall Guys, deberías ver una opción que dice «Agregar a la biblioteca». Simplemente haz clic en esa opción para iniciar la descarga gratuita de Fall Guys.

Captura de pantalla vía PlayStation

Fall Guys estará disponible de forma gratuita en PS4 hasta el 1 de septiembre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Justin Binkowski el 10 de agosto de 2020.