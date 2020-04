Cómo cambiar tu nombre en VALORANT

¿Te has hartado de tu nombre de usuario en VALORANT? ¿Por qué no lo cambias?

Tu nombre de usuario en VALORANT está vinculado a tu cuenta de Riot, lo que te brinda la opción rápida y fácil de cambiarlo sobre la marcha.

Es casi seguro que, después de que la versión completa del juego se lance en el tercer trimestre de este año, Riot Games te obligue a pagar si quieres cambiar tu nombre, así que aprovecha la oportunidad de hacerlo gratuitamente mientras puedas.

En otros títulos de Riot, como League of Legends, Legends of Runeterra y Teamfight Tactics, estás obligado a gastar dinero del juego (Riot Points) si quieres cambiar tu nombre. El proceso es sencillo, pero a menos que te guste gastar 10 dólares de vez en cuando, no hay nada que puedas hacer.

A continuación, te indicamos cómo cambiar el nombre con el que juegas en VALORANT (de forma gratuita).

Para cambiar tu nombre, simplemente cierra el cliente de VALORANT, inicia sesión en tu cuenta de Riot aquí, ve a la pestaña Riot ID (la segunda a la izquierda) y haz clic la pequeña pluma junto a tu nombre.

Allí podrás ingresar tu nuevo nombre y un hashtag único. Esto te dará la opción de cambiar tu nombre una vez al mes.

Una vez que hayas confirmado tu nombre, carga VALORANT y… ¡a jugar!

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jerome Heath el 20 de abril de 2020.