¿Cómo actualizar Among Us en tu PC, dispositivo móvil y consola?

Al igual que otros títulos multijugador, Among Us recibe actualizaciones frecuentes con el fin de afinar el juego. Cuando sale una actualización, deberá instalar el parche antes de poder jugar.

La actualización de Among Us será diferente para todas las plataformas de juego, pero la descarga en todas ellas solo te llevará unos minutos.

A continuación, le indicamos cómo puede actualizar Among Us en PC, dispositivos móviles y consolas.

¿Cómo actualizar Among Us en tu PC?

Among Us no tiene su propio cliente independiente. Sus jugadores usan Steam para descargar el juego y jugarlo, lo que significa que también deberás recurrir a Steam para actualizar.

Dirígete a tu Biblioteca y busca Among Us.

Haz clic con el botón derecho en Among Us y selecciona Propiedades.

Ve a la pestaña Actualizar y habilita «Siempre mantener este juego actualizado».

Después de habilitar esta opción, Among Us se actualizará automáticamente cada vez que haya un parche. Un texto azul que dice que una actualización está lista aparecerá junto a Among Us si hay una nueva actualización disponible, y Steam te remitirá automáticamente a la página de Descargas si intentas iniciar el juego mientras falta un parche. La pestaña te permite iniciar el proceso de descarga, pero Steam la actualizará automáticamente si abres el juego a través de un acceso directo en el escritorio.

¿Cómo actualizar Among Us en Android?

Descargar Among Us mediante Google Play Store no difiere de la instalación de una aplicación normal. Todos los juegos son básicamente aplicaciones y puedes actualizarlos yendo a la pestaña Actualizaciones de Google Play Store.

Inicia Google Play Store y haz clic en tu foto de perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.

Elige Administrar dispositivo y apps.

Toca el ítem Actualizaciones disponibles en Descripción general.

Si hay una actualización de Among Us, el juego debería aparecer en la lista de apps que tienen una actualización lista para ser instalada.

Puedes comenzar a instalar el parche tocando Instalar o Actualizar.

¿Cómo actualizar Among Us en tu iPhone o iPad?

Cualquier juego que descargues de la App Store se considerará una aplicación y podrás actualizarlos como cualquier otra aplicación en tu teléfono o tableta.

Para actualizar Among Us en iPhone o iPad, deberás:

Iniciar App Store.

Haz clic en el icono de tu perfil en la parte superior de la pantalla.

Ve hacia abajo para verificar si hay actualizaciones pendientes.

También puedes ver las notas de la versión en esta pestaña y obtener más información sobre la actualización a medida que comienza a descargarse.

¿Cómo actualizar Among Us en Mac?

Actualizar Among Us en una Mac será un poco más complicado que en otras plataformas, ya que dependerá del método que utilizaste para descargar el juego en tu Mac.

Si posees una Mac M1 podrás descargar Among Us a través de la Apple App Store, que también cambiará el proceso para actualizar el juego. Among Us no será diferente de otras aplicaciones en tu Mac que descargaste de la App Store, por lo que los pasos serán los mismos.

Inicia App Store.

Haz clic en Actualizaciones en la barra lateral.

Una vez en la pestaña de actualizaciones, verás la lista de todas las aplicaciones que tienen una actualización pendiente.

Elige Actualizar junto a Among Us para comenzar a actualizar el juego.

Si estás utilizando un emulador de Android para jugar Among Us en tu Mac, deberás seguir el mismo procedimiento que los usuarios de Android. Si optaste por el método de bootcamp para jugar Among Us, por otro lado, puedes actualizar el juego a través de Steam.

¿Cómo se puede actualizar Among Us en Nintendo Switch?

Enciende tu Nintendo Switch y encuentra Among Us en Biblioteca. Si no encuentras el juego, consulta la sección Todos los programas (All Software) en el lado derecho.

Resalta Among Us y presiona menos o más en tu joypad.

Aparecerá un nuevo menú y deberás elegir Actualización de software para continuar con el proceso.

Después de hacer clic en eso, tu Switch te preguntará si deseas actualizar el juego a través de Internet y la actualización comenzará después de confirmar tu elección.

¿Cómo se puede actualizar Among Us en PlayStation y Xbox?

Por ahora, Among Us no está disponible para PlayStation o Xbox. Una vez que Among Us llegue a las tiendas de PlayStation y Xbox, el juego debería notificarte automáticamente cada vez que haya una actualización. A continuación, se explica cómo actualizarlos en las dos plataformas según su proceso habitual.

En PlayStation 5:

Ve a Biblioteca y selecciona Among Us.

Presione el botón Opciones y elija Buscar actualización (Check for Updates).

Si hay una actualización disponible, puedes comenzar a descargarla siguiendo las instrucciones en pantalla.

En Xbox Series X/S:

Ve a Mis juegos y Apps en tu tablero.

Selecciona Administrar y ve a Actualizaciones.

Verás una lista de juegos que tienen actualizaciones listas para ser instaladas y puedes iniciar el procedimiento de actualización de Among Us en esta pestaña.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 21 de agosto de 2021.