Claro que Draven es el padre de Sett, aunque Riot te quiera despistar

Sett, el próximo campeón de League of Legends, llama la atención a jugadores de todo el mundo.

Es medio vastayo, hijito de mamá y está fortísimo. Sin embargo, lo que más llama la atención es que Sett sea definitivamente, absolutamente y sin dudas, el hijo de Draven.

El productor principal de campeones en Riot, Ryan «Reav3» Mireles, se refirió públicamente sobre el rumor en Reddit y dijo que no era cierto, pero definitivamente lo es.

Vamos a desmenuzarlo poco a poco para que los hechos indiscutibles no se pierdan en la intriga. Los hechos no son opinión y no pueden refutarse. Los hechos están del lado de la justicia, de encontrar al padre de Sett y, al hacerlo, permitirle cerrar un capítulo doloroso de su vida.

Así que hagamos eso por él, ¿sí?

Historia de Sett

Imagen vía Riot Games

Sett tuvo una infancia difícil, eso está claro. Su padre era un hombre perdido pero a su madre la amaba. Su padre noxiano solo quería una aventura con una vastaya y la consecuencia fue Sett, que sufrió el acoso y el odio de los ignorantes. No halló su lugar entre los vastayos ni los jonios. Nunca parecía encajar. Parecía que su destino era solo ser odiado.

En su juventud, su padre le ofreció protección contra las palabras duras y los prejuicios. Entonces su padre lo abandonó a los lobos (¿o pájaros?). Sett tuvo que aparentar ser recio y tener una actitud de pocos amigos para soportar su juventud. En su ira, comenzó a usar sus manos contra aquellos que lo insultaban. Al darse cuenta de su conducta, su madre le advirtió que no se acercara a las arenas de combate como lo había hecho su padre.

Espera un momento. ¿Arenas de combate? ¿Quién más tiene mucho que ver con las arenas de combate noxianas? Draven, también conocido como el padre de Sett. Técnicamente, las «arenas de combate» de Draven son apenas jueguitos para que Draven pueda matar a los prisioneros noxianos… pero da lo mismo.

Cuando Sett va a las arenas y pregunta por su padre, le dicen que está recorriendo otras arenas de combate más rentables. ¿Quién abandonaría a su familia en busca de dinero? ¿Más dinero que el que ofrecían las arenas de combate? Draven lo haría. Y más importante aún, esa es una respuesta muy ambigua.

Sett termina ganando pelea tras pelea en su paso por las arenas, en lo que solo puede suponerse que es un grito de atención del padre que ni siquiera le dio la hora del día. Este tipo tiene serios problemas paternales.

Historia de Draven

Imagen vía Riot Games

Draven es el «Glorioso ejecutor» cuya ambición es desmedida para Noxus. Procuró hallar el camino al centro de la atención y finalmente lo encontró con sus exuberantes ejecuciones. Fue un éxito y alcanzó la fama. Al fin era el centro de la atención de todos. Pero ni eso le alcanzó a Draven y decidió que tenía que compartir sus talentos con el mundo.

Draven tiene sed de fama. Draven tiene sed de notoriedad. Draven está enfermo de ambición. Hay un cero por ciento de posibilidades de que Draven renuncie a sus sueños futuros por un niño, aunque sea suyo. En ese punto, ya es casi como una competencia de todos modos, porque solo alguien como Draven podría aproximarse a vencer a Draven (pero, por supuesto, nadie podría vencer a Draven en nada).

Esta lucha por la fama lo llevaría seguramente a explorar hazañas más notorias mientras invadía Jonia. ¿Y qué mejor manera tendría Draven de escalar los peldaños del afecto público salvo hacerles ver las estrellas? Imaginar un mundo donde Draven luchó en esas arenas es fácil de imaginar.

Sus similitudes

Imagen vía Riot Games

Obviamente, Draven y Sett son luchadores consumados. Ambos también tienen sed de más. Draven siempre quiso más atención, mientras que a Sett no le conformaba con ganar el dinero que obtenía en las arenas y, en cambio, quería ser el jefe de ellas. Si se comparan entre sí, ambos tienen actitudes arrogantes y piensan que no pueden equivocarse. Sett ama a su madre y Draven ama a su hermano (¿o lo suponemos?). La manzana no cae lejos del árbol proverbial.

Draven no iba a ser nunca el padre que tenía que ser, y lo sabía. Eligió irse en lugar de arruinar su propia vida limitando sus opciones. En el camino, arruinó la vida de su propio hijo. Sett sintió que tenía que encontrar su propio camino y terminó siguiendo los pasos de su padre, más de lo que se daba cuenta.

La gente de Riot se empecina en despistar a las y los jugadores que creen en este rumor. El comentario de Reav3 en Reddit dice, clarito como el agua, que no son padre e hijo (aunque están relacionados de alguna manera, porque la página de campeón de Sett lo muestra a Draven como relacionado, al igual que a Alistar, así que vaya uno a saber).

Las protestas de la gente de Riot solo hacen más fácil creer que ese fue el plan desde el principio. Cuanto más lo nieguen, más se verán obligados sus jugadores a pensar que han descubierto una verdad que se suponía que no debían saber… al menos, no todavía.

Sea o no Sett el hijo de Draven, solo podemos concluir que Draven es, sin duda, el padre de Sett.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Aaron Mickunas el 17 de diciembre de 2019.