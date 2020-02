Cinco personajes de Legends of Runeterra que queremos ver en League of Legends

Legends of Runeterra es una oportunidad fantástica para que Riot Games desarrolle el universo de League of Legends agregando numerosos personajes, algunos no vistos y otros ya mencionados en la historia de LoL. Anunciado en octubre pasado durante el décimo aniversario de LoL, el 24 de enero se lanzó la versión beta abierta del juego de cartas más reciente de Riot Games.

¿Se pueden agregar nuevos personajes del juego de cartas al mítico MOBA de Riot? Aunque sin comprometerse, el desarrollador no rechazó esta posibilidad y dijo que sería «realmente genial». Ya lo hizo, en cierta forma: Senna, una de los últimos campeones de LoL, se reveló en ambos juegos a la vez.

Aunque ahora es campeona de LoL, sigue siendo una carta seguidora en LoR. Este ejemplo muestra que los personajes sencillos, a diferencia de otros campeones de LoL que son todas cartas de líder, podrían llegar al MOBA sin cambiar de estado en el juego de cartas. Estos son los que nos encantaría ver en LoL.

5) Cithria de Cloudfield

Imagen vía Riot Games

Cithria es la opción más evidente para convertirse en campeona de LoL. Fue el personaje más destacado en el anuncio del juego, ya que apareció en una de las portadas de imágenes del mismo. Riot expresó su interés en desarrollar los antecedentes del personaje, así como la historia demaciana en el juego de cartas.

Tiene dos cartas dedicadas: Cithria de Cloudfield y Cithria la Audaz. La descripción de la segunda señala: «Las historias y las leyendas siempre fueron más que simple ficción para mí. La aventura me llama. Dejé Cloudfield atrás para descubrir mi propia aventura y me he dado cuenta de que tendré incontables. Y esto solo acaba de empezar».

Cithria sueña con sumarse a la Vanguardia Impertérrita, la orden de élite demaciana. Quienes se unen a la orden juran proteger a la región de los enemigos y las amenazas del exterior. Está dirigida por Garen, y entre sus enemigos se incluyen los pobladores de Islas de las Sombras. La otra carta muestra su evolución de novata a joven soldado, cuando se une a la orden y se convierte en Cithria la Audaz. La primera carta solo cuesta un maná, pero la otra cuesta seis y tiene un efecto impactante.

No es una desconocida en la historia de LoL. Cithria aparece en la historia corta sobre Sylas llamada «Agitación» y se la describe como la más joven de los soldados demacianos. A pesar de su edad, demostró ser una guerrera capaz. En la historia, acompaña a un representante de alto perfil y evita un levantamiento tras la fuga de Sylas.

No nos sorprendería verla incorporarse a LoL antes que otras cartas. Sin embargo, no queda claro cuál sería su rol y qué mecánica usaría en LoL. Podría ser una AD carry centrada en el daño o un soporte agresivo con habilidades de buffeo y alta movilidad. Su habilidad definitiva podría convertirla en una forma más fuerte por breve corto tiempo, por ejemplo.

4) Tianna Crownguard

Imagen vía Riot Games

Tianna es otro personaje de LoR conocido de la historia de LoL. Oriunda de Demacia como Cithria, Tianna solía liderar la Vanguardia Impertérrita antes de ser reemplazada por Garen e integraba la guardia personal de Jarvan III. Es la tía de Garen y Lux.

Muchos jugadores quedaron encantados de verla en LoR, porque ya la habían visto antes en los cómics de Lux. En la historia, le revela a Garen que Jarvan IV busca una esposa que podría convertirse en Lux. Esta unión la protegería de ser perseguida por su uso mágico. Su vínculo con otros personajes de LoL podría ofrecer interacciones interesantes en el juego.

Tianna se describe como un personaje de opiniones fuertes. Además, su mecánica es bastante agresiva en LoR: cuando juega, otorga una ficha de ataque (rally) y un beneficio (aguante). Si se uniera a LoL, sería un personaje del tipo vale todo, pero el riesgo sería darle una mecánica demasiado similar a la de Kayle o Leona. Al ser una buscadora de magos, también podría tener habilidades únicas para contrarrestar a los campeones magos.

3) Kato y Shiraza

Imagen vía Riot Games

En LoR, Kato y Shiraza son dos cartas vinculadas: Kato el Brazo y Shiraza la Hoja. Son novios (o algo así) y pertenecen a Noxus. La descripción de sus cartas responde una a la otra, ya que Kato hace referencia a su romance: «Shiraza es una gran novi… digo, amiga. Que no es que estemos saliendo, para nada. Pero si lo estuviéramos, que no lo estamos, me gustaría decirle que feliz aniversario'».

Ella responde: «‘¿Que ha dicho qué? ¡Menudo cabeza hueca! Aunque va bien de espalda…».

Ambas cartas se pueden jugar juntas en LoR. Kato el Brazo da un impulso a su aliado, y Shiraza la Hoja inflige doble de daño al Nexo al atacar.

Esta pareja (o casi) podría obtener mecánicas interesantes en LoL, donde Kato podría lanzar a Shiraza de alguna manera, ya sea como definitiva o como una habilidad mientras juegan juntos. También podrían formar una pareja jugable en un personaje y cambiarse según el gusto del jugador, con dos efectos diferentes para cada habilidad. Las posibilidades de juego serían numerosas.

2) Pastora de almas

Imagen vía Riot Games

Esta misteriosa carta de Islas de las Sombras llamó mucho la atención de las y los jugadores. El efecto de carta de Pastora de almas mejora cada vez que se invoca una carta efímera.

“Solo los caídos eran capaces de ver que no iba sola, pues solo ellos podían apreciar la infinita hilera de siluetas que la seguían hasta el más allá”, dice su descripción.

La descripción podría insinuar a los Hermandad del Anochecer, la orden religiosa a la que se unió Yorick. Sus miembros se comunicaban con los muertos, y Yorick tenía un poderoso don que provocó los celos de otros monjes. La orden finalmente desapareció y el campeón es el último sobreviviente conocido.

En cuanto a sus habilidades en LoL, las posibilidades son infinitas. Ella obtendría su magia de los muertos, al igual que otros campeones de las Islas de las Sombras. Podría ser una asesina o maga en el carril central con alta movilidad. Aunque una de los campeones más recientes está vinculada a las Islas de las Sombras, Senna, ella es oficialmente de Demacia, por lo que persiste la posibilidad de que un campeón de esta región se lance en los próximos años.

1) Vrynna

Imagen vía Riot Games

Madretriz Vrynna es una carta de Freljord de rareza épica. Con un costo de seis puntos de maná, es más fuerte cada vez que sobrevive a un ataque. Eso merece respeto, por eso es popular y el motivo que la queremos en League of Legends. «Prefiero morir congelada en la intemperie antes que compartir un hogar con los piltrafas de Ashe. Si calor es lo que buscan, yo se lo daré», dice su descripción.

También está presente en la historia de LoL. Apareció en una historia corta sobre Sylas lanzada en noviembre tras su anuncio en LoR. «La madretriz era una veterana despiadada, sus victorias eran muchas y sangrientas», se lee en el cuento. En viaje a una redada con su tribu, la Garra Invernal, se encontró con el ex prisionero que escapaba de la ciudad demacia en la nieve y lo salvó tras haber intentado matarlo, pensando que era un enemigo. De mala gana le dio la oportunidad de probarse a sí mismo en la redada.

Hay varios campeones en LoL que se fortalecen al matar a sus oponentes, y otros que se fortalecen cuando pierden vida, como Olaf. Vrynna podría ser uno de estos campeones tanque, sedientos de sangre. Sus habilidades también podrían combinarse con el estilo de juego de Kindred, con objetivos para derribar en la jungla o en el carril para obtener bonificaciones durante todo el juego.

La yapa: un campeón Poro

Imagen vía Riot Games

Ya dominantes en LoL, las adorables criaturas esponjosas de Runeterra tienen un papel importante en LoR. Poros tiene mazos dedicados bajo el liderazgo de Braum y cartas en diferentes regiones: el Poro ágil de Ionia, el Poro atrevido de Piltover, el temible Poro siniestro de las Islas de las Sombras y muchos más.

Los Poros también están por todas partes en LoL: en las ilustraciones de los campeones, el tráiler y el trasfondo de Braum, en el Abismo de los Lamentos, incluso obtuvieron un modo de juego propio, la Leyenda del Rey Poro, en 2014. Entonces, ¿por qué no podríamos jugar un poro algún día? Los campeones ya incluyen criaturas lindas como los yordles, animales e híbridos.

Un poro campeón podría ser un alma atrapada en el cuerpo esponjoso de la criatura que aún podría usar sus poderes o transformarse en otras formas, como un campeón de las Islas de las Sombras. Tendría una definitiva que le permitiría pedir ayuda a un grupo de poros para aturdir a todos los campeones de una zona determinada, por ejemplo.

Aunque Riot tenga grandes planes para LoR, el juego todavía está en beta abierta y aún no se ha lanzado oficialmente. Puede ser que en el futuro algún personaje se sume a LoL, pero habrá que esperar.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Eva Martinello el 16 de febrero de 2020.