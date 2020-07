Capcom no participará en el Evo Online por las acusaciones contra Mr. Wizard

Uno de los grandes focos de atención del Evo no estará presente este año

Aunque los títulos de Capcom no fueron parte del cartel principal, la compañía no participará en el próximo Evo Online por las acusaciones que su presidente Joey «Mr. Wizard» Cuellar ha recibido.

Las noticias llegan menos de una hora después de que NetherRealm Studios retirara Mortal Kombat 11 del torneo a pesar de que su registro ya estuviera finalizado.

Tras la cancelación del Evo de 2020, el equipo del torneo creó una alineación de juegos con un netcode fuerte para poder llevar a cabo la versión online del torneo. Por este mismo motivo tanto Street Fighter V como Marvel vs Campcom 2: New Age of Heroes fueron apartados.

Capcom iba a celebrar un torneo de exhibición para que los jugadores pudieran ver o competir en sus juegos, pero los detalles nunca fueron revelados.

«A raíz de las recientes acusaciones por mala conducta contra el organizador del Evo Joey Cuellar, Capcom no participará en el Evo de 2020» declaró la empresa. «Mostramos nuestro respeto a aquellas personas que hayan sido afectadas y creemos que realizar investigaciones es la acción apropiada. Pedimos perdón a todos los jugadores y aficionados que nos esperaban en estos torneos».

Evo ha apartado temporalmente a Cuellar mientras se desarrollan las investigaciones tras ser acusado de abuso sexual y pedofilia. Crackpr0n, un jugador experimentado del FGC, acusó a Cuellar de pagarle 20 dólares en 2001 (cuando tenía 17 años) a cambio de poder ver su pene. También afirmó que Cuellar daba frecuentemente monedas a adolescentes para que fueran a una piscina solo con su ropa interior.

Muchas figuras importantes de la comunidad de Street Fighter han decidido dar un paso atrás en cuanto al Evo Online. Tanto jugadores como comentaristas han decidido no participar y nos encontramos casos importantes como el de Stephen «Sajam» Lyon, James Chen y UltraDavid.

Es probable que más compañías, equipos y jugadores no participen en el Evo hasta que finalmente Cuellar sea expulsado de la organización.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cale Michael en Dot Esports el 3 de julio.