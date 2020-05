Call of Duty: Modern Warfare es el cuarto juego de mayor venta en la historia de EEUU y el más vendido de 2020

NPD publicó su informe para abril de 2020 y reveló que Call of Duty: Modern Warfare es el cuarto juego más vendido en la historia de EEUU. Modern Warfare se lanzó hace más de siete meses, pero continúa vendiéndose increíblemente bien. Fue el segundo juego más vendido en abril, solo por detrás de Final Fantasy VII Remake. También es el juego más vendido en 2020 y en los últimos 12 meses.

Top 10 best-selling video games year-to-date ending April 2020, according to The NPD Group#videogames pic.twitter.com/IHkMmvlQnR — NPD Games (@npdgames) May 22, 2020

En abril, Modern Warfare incluso superó al superéxito de Animal Crossing: New Horizons de Nintendo Switch.

Y no solo le va bien al nuevo título. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered se lanzó en PS4 a fines de marzo y en Xbox One y PC en abril. Al hacerlo, se convirtió en el séptimo título más vendido del mes.

Impulsado tanto por el modo de battle royale Warzone, como por el modo multijugador de Modern Warfare, está claro que Call of Duty es tan popular como siempre. En las próximas semanas se revelará el título de Call of Duty de 2020, así que la serie no tiene un final a la vista.

Otros títulos en el top 10 de abril de 2020 incluyen a NBA 2K20, Grand Theft Auto V, Resident Evil 3 Remake y MLB The Show 20.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Scott Duwe el 22 de mayo de 2020.