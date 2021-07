¿Ashes of Creation será gratis?

El próximo MMORPG de Intrepid Studios, Ashes of Creation, todavía no se ha estrenado oficialmente, pero el actual plan para el juego es conseguirlo a través de una suscripción mensual. El título no será gratis.

En una sesión de preguntas y respuestas en directo Steven Sharif, director creativo en Intrepid, declaró que el estudio intenta implementar suscripciones al coste de 14,99 dólares al mes. Esto es un modelo prácticamente idéntico al de World of Warcraft, el MMO líder dentro de la industria.

Las suscripciones y las opciones de tiempo de juego de WoW están disponibles para comprar en un rango de precios que va desde los 12 hasta los 15 dólares por mes en función de vuestra selección.

Ashes of Creation no tendrá ningún coste adicional e Intrepid no quiere añadir ningún DLC o expansión al juego. Esto contrasta directamente con WoW, que cobra a los jugadores por cada caja de las nuevas expansiones.

Ashes of Creation sigue en desarrollo y actualmente no cuenta con una fecha oficial de lanzamiento. Actualmente Intrepid está haciendo una «Alpha One Preview Weekend» para llamar la atención de muchos streamers, entre ellos Asmongold, el streamer de MMO más importante de Twitch.

El modelo de pago de Ashe of Creation puede sufrir numerosos cambios antes del lanzamiento oficial del título. En la tienda oficial hay paquetes reservables que tienen un precio que va desde los 75 hasta los 500 dólares. La mayoría de paquetes incluyen aspectos especiales y acceso a la beta, mientras que las opciones más caras dan acceso a la versión alpha.

Artículo publicado originalmente en inglés por Max Miceli en Dot Esports el 10 de julio.