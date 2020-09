¿Among Us está caído? Comprueba si el servidor del juego tiene problemas

Among Us tiene más jugadores que nunca, pero el repentino incremento en su número de jugadores también pueden desencadenar problemas en el servidor. Esto es lo que puedes hacer para intentar averiguar si Among Us no funciona.

¿Cómo puedes verificar el estado del servidor de Among Us?

Si no logras iniciar sesión en Among Us, lo más probable es que el juego tenga problemas con el servidor. Existe una pequeña posibilidad de que el problema tenga algo que ver con tu conexión, pero hay un par de formas en las que puede verificar el estado del servidor de Among Us antes de comenzar a cuestionar si tu ISP es el impostor.

Lo primero que puedes hacer es consultar la cuenta del desarrollador de Among Us, InnerSloth, en Twitter. Posteos del equipo de desarrollo informan regularmente a las y los jugadores sobre problemas continuos del servidor y les informa sobre posibles soluciones.

Si crees que tienes problemas con el servidor, ve al subreddit del juego y fíjate en las novedades para ver si hay otros jugadores que denuncian problemas con el servidor. No dudes en abrir un hilo si no hay uno previo, ya que el desarrollador también se pasea por Reddit para conocer a su audiencia.

¿Qué puedes hacer si los servidores están activos, pero no puedes iniciar sesión en Among Us?

Imagen vía Among Us

Asegúrate de haber descargado la última actualización de Among Us. Puedes hacerlo cerrando la sesión del juego y comprobando la pestaña Descargas en Steam. También puedes verificar la integridad del caché de Among Us o reinstalar el juego para asegurarte de que no haya ningún archivo dañado que te impida sumarte a tus amigos en el espacio exterior.

Si sigues con problemas, apaga el router y espera un minuto antes de volver a encenderlo. También puedes reiniciar tu PC mientras esperas al router, para refrescar todo antes de tomar las cosas más en serio. Si eso no funciona, quizás tengas que modificar la configuración de tu conexión.

Cambia o reconfigura tu DNS, según tu preferencia actual de DNS. Un cambio en DNS puede cambiar la forma en que tu red interactúa con los servidores de Among Us. Sin embargo, si el problema persiste, será mejor ponerte en contacto con los desarrolladores. Abre la pestaña de Steam o comunícate con la empresa por las redes sociales para informarle sobre tu problema y todos los pasos que diste para solucionar el problema.

El otro método de último recurso que puedes intentar es ponerte en contacto con tu proveedor de Internet. Los operadores de tu empresa de Internet pueden monitorear la situación actual de tu red y pueden identificar cosas que no deberían estar sucediendo. Es posible que solucionen tu problema realizando una reconfiguración de su lado, que solo debería tomar unos cinco minutos. Tu proveedor de Internet también puede enviarte un equipo a tu casa para inspeccionar los cables y la calidad de la conexión si el problema no se resuelve con un simple reinicio.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Gökhan Çakır el 2 de septiembre de 2020.