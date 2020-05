Uzi es agente libre después de la expiración de su contrato

El jugador chino de League of Legends Jian «Uzi» Zi-Hao, uno de los mejores tiradores del mundo, está sin equipo después de que su contrato con Royal Never Give Up haya expirado.

Según la base de datos de contratos de Riot Games el acuerdo del jugador finalizó el 30 de abril. Al no tener noticias sobre una posible extensión por ninguna de las dos partes, su contrato ha expirado y la estrella china puede fichar por el equipo que él quiera.

Sin embargo, este movimiento no debería de ser una sorpresa ya que la estrella no ha jugado para la organización en este 2020. Las noticias que surgieron durante los Campeonatos Mundiales de 2019 informaron de que las lesiones podrían forzar a Uzi a retirarse. Sus problemas físicos han sido públicos durante los últimos años e incluso se han llegado a ver en un documental producido por Nike y la LPL.

Uzi dijo que sus lesiones dificultaban que pudiera jugar muchas horas, un problema para un profesional que necesita practicar durante largos periodos de tiempo cada día. En el documental declaró que su brazo está tan desgastado que parece el de una persona de 40 o 50 años.

La organización utilizó al exjugador de Flash Wolves Lu «Betty» Yu-Hung en la Demacia Cup de 2019 y en todo el Spring Split de 2020. Betty jugó bien durante la temporada regular, consiguiendo un 5,6 de KDA y un 73 por ciento de participación en los asesinatos. El equipo sufrió en playoffs tras perder en la primera ronda contra Edward Gaming.

Muchos fans de League of Legends consideran a Uzi el mejor ADC del mundo. Conocido por su Vayne, fue el primer jugador que alcanzó los 3.000 asesinatos en su carrera y lo hizo jugando para uno de los equipos más populares de China. Jugó al máximo nivel en 2019 y podría volver a la Grieta del Invocador si sus lesiones se lo permiten.

Aunque su situación sigue dejando especulaciones, Uzi podría decidir volver a firmar con RNG, el equipo en el que ha estado la mayoría de su carrera. En otras regiones también es común que los equipos fichen varios jugadores de cada posición para poder hacer cambios a lo largo de las series al mejor de tres partidas.

Hay muchas expectativas con la situación, especialmente si RNG deja a Uzi caminar y este elige jugar de nuevo. No todos los días una estrella del League of Legends es agente libre.

Artículo publicado originalmente en inglés por Jeremy Culver en Dot Esports el 1 de mayo.