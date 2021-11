Tráiler indica una colaboración de Among Us en el segundo acto de Arcane

Riot Games insinuó una colaboración entre su serie de animación Arcane y Among Us en un tráiler de RiotX Arcane. En el video, los tripulantes hacen una breve aparición con accesorios de la serie.

La colaboración integra el evento Días del Progreso de Riot, que celebra el segundo acto de Arcane. El tráiler muestra varias colaboraciones de Riot en relación con la serie, y ​​una de ellas es un poco sospechosa.

Riot se asociará con Among Us para llevar al videojuego algunos accesorios inspirados en Arcane, como se muestra en el avance. Cuando llegue la colaboración, las y los jugadores de Among Us tendrán la oportunidad de participar en tareas que parecen las de un enforcer o sheriff de Piltover (nada sospechoso en ellos, seguro) o el Inventor Venerado de League of Legends, Heimerdinger. Pero Riot aún no reveló más información sobre la colaboración y no está claro exactamente qué es lo que llegará a Among Us.

Días del Progreso se presentará en Arcane y fuera de la serie animada como un evento de juego cruzado. Del 7 al 13 de noviembre, jugadores de todos los títulos de Riot tendrán la oportunidad de obtener recompensas exclusivas y explorar nuevo contenido inspirado en Arcane.

Los invocadores de LoL pueden obtener cápsulas e íconos con temática de Arcane, mientras que los jugadores de Teamfight Tactics recibirán un Huevo de Minileyenda del último set de leyendas lanzado. Por otro lado, fans de VALORANT apuntarán al buddy exclusivo de la Poro, mientras que los de Legends of Runeterra pueden obtener una carta de campeón de Jayce. Por último, los contendientes de Wild Rift tienen la oportunidad de recibir 100 monedas Poro en sus bolsillos.

Si juegas algún videojuego de Riot te recompensarán con muchos dispositivos exclusivos, y quienes disfruten jugando Among Us verán a sus campeones favoritos como accesorios. Aunque Riot no ha especificado qué elementos se agregarán al juego, el peinado icónico de Jinx, los guanteletes o gafas de Vi y posiblemente un mini Krug como mascota podrían ayudar a celebrar Arcane en Among Us.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Cecilia Ciocchetti el 07 de noviembre de 2021.