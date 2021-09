Aquí tenéis todos los mapas estrenados en League of Legends

League of Legends generalmente conocido por su mapa principal: la Grieta del Invocador. Sin embargo, más allá de la Grieta Riot Games también ha estrenado muchos mapas alternativos para los jugadores a lo largo de los años. Cuatro mapas han sido parte de la rotación permanente del juego durante toda su historia, aunque Riot finalmente eliminó dos de ellos.

Por el momento no hay ningún debate sobre la mesa para añadir nuevos mapas permanentes a League of Legends. Riot ha experimentado con la incorporación de nuevos mapas en ocasiones, pero rara vez forman parte de la mezcla permanente del juego.

Aunque sólo dos mapas son considerados los platos fuertes de League of Legends, Riot añade ocasionalmente un nuevo mapa al juego como parte de uno de los modos de juego de rotación del MOBA. Sin embargo, estos mapas no se quedan para siempre y por regla general no tienen mucho impacto dentro del título. Aquí tenéis los cuatro mapas principales que se han estrenado en League of Legends.

Grieta del Invocador

Imagen vía Riot Games

La Grieta del Invocador, el mapa más antiguo y popular de League of Legends, ha estado en el juego desde que se estrenó en 2009. La Grieta ha tenido incontables cambios durante los años, pero no recibió su mayor rework visual hasta 2015. Desde entonces el mapa sigue como siempre y ha albergado a millones de jugadores y partidas de League of Legends durante los últimos tiempos.

Cuando League of Legends estaba en su infancia, Riot Games imaginó una gran cantidad de mapas para que los jugadores compitieran, pero a lo largo de la gran historia del juego la Grieta del Invocador ha sido lo suficientemente digna como para ser el único mapa competitivo del título. Todos los partidos profesionales de League of Legends han tenido lugar en la Grieta y por el momento no hay ninguna duda que indique que esto vaya a cambiar.

Abismo de los Lamentos

Imagen vía Riot Games

El Abismo de los Lamentos es fácilmente el mapa más sencillo de League of Legends ya que sólo cuenta con una línea donde los jugadores pueden competir. Gracias a la naturaleza cerrada y enclaustrada del mapa los jugadores se ven obligados constantemente a encontrarse y pelear en equipo sin cesar, algo que provoca que en el Abismo de los Lamentos se generen los momentos más memorables y creativos de League of Legends. Actualmente el modo de juego ARAM, que sólo se disputa en el Abismo de los Lamentos, sigue siendo uno de los modos más populares de League of Legends. El Abismo de los Lamentos se estrenó en el juego en 2013 y su sencillez provoca que los jugadores siempre vuelvan a por más.

Cicatriz de Cristal

Imagen vía Riot Games

La Cicatriz de Cristal se usó principalmente para el modo de juego Dominación cuando estuvo disponible de 2011 a 2016. Dominación, un modo de juego basado en el control de bases, fue eliminado del título hace cinco años, pero la Cicatriz de Cristal se ha mantenido como un mapa disponible para los jugadores de League of Legends que querían usarlo para partidas personalizadas. Finalmente Riot decidió eliminar el mapa de League of Legends al completo. Sin embargo, su fundación sigue siendo parte del código del juego ya que aparece ocasionalmente para modos de juego rotativos.

Bosque Retorcido

Imagen vía Riot Games

Aunque Riot Games eliminó el Bosque Retorcido de League of Legends en 2019, su legado vive como uno de los mapas más queridos del juego. Al ser el mapa principal para el modo de juego de tres para tres, el Bosque Retorcido le daba a los jugadores una pequeña versión de League of Legends a los jugadores con la misma acción y estrategia. Además, el mapa era bastante más pequeño que la Grieta del Invocador, por lo que sus partidas tenían una duración media de 15 o 20 minutos. El Bosque Retorcido también fue el hogar del único modo de juego competitivo que había más allá de la Grieta del Invocador. Las partidas de tres contra tres no contaban con un grado de exigencia tan grande como las de la Grieta del Invocador, pero el Bosque siguió albergando algunos de los encuentros más clásicos mientras siguió en pie.

Artículo publicado originalmente en inglés por Michael Kelly en Dot Esports el 11 de septiembre.