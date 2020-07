Todo lo que necesitas saber sobre la mecánica ‘Galaxias’ de Teamfight Tactics

Se les otorgó dos semanas a los jugadores de Teamfight Tactics para familiarizarse con el set de temática intergaláctica antes de introducir la mecánica de Galaxias al juego.

Deberías ser ya capaz de recordar todos los nuevos cmapeones, las clases, y los orígenes. ¿Pero qué pasa con las Galaxias? ¿Qué son y qué hacen?

Esto es todo lo que necesitas saber sobre ellas.

El Neekoverso

El Neekoverso se explica por si solo. Si entras a una partida de TFT y te encuentras en el Neekoverso, tú y cada uno de los otros jugadores en la partida recibiréis dos ayudas de Neeko en el banquillo.

Podrás colocar una ayuda de Neeko sobre cualquier campeón, creando al hacerlo una copia de esa unidad y añadirla a tu banquillo. La estrategia de esta galaxia es conseguir unidades de cuatro o incluso cinco monedas y usar las ayudas de Neeko para subirlas de nivel más rápidamente. Esto te debería dar una ventaja en early game y dominio por encima de tus oponentes.

Nébula Lila

La Nébula Lila es muy simple. Cuando entras a una partida de TFT, en vez de encontrarte con el carrusel habitual, estará lleno de unidades de cuatro monedas de coste.

Aquí es la ley del más rápido, y por orden de llegada. Deberías, si puedes, intentar alcanzar las unidades que sean más tanque. En el early game, una unidad tanque y con utilidad valdrá más que tener números puros de DPS.

Leyendas Medianas

Con la galaxia de Leyendas Medianas, las Pequeñas Leyendas de los jugadores serán más grandes y tendrán 25 puntos más de vida inicial.

Esto significa que podrás ser más agresivo en el early game y centrarte en rachas de derrota para almacenar más oro sin preocuparte de morirte con demasiada rapidez.

Sector de Intercambio

La galaxia Sector de Intercambio le da a los jugadores un reroll gratuito en cada ronda. Esto permite que ahorrar oro sea mucho más fácil. Puedes usar esta táctica para cazar unidades y subirlas de nivel más rápido, o para subir tu propio nivel y la capacidad de tu tablero.

Galaxia Superdensa

La Galaxia Superdensa te dará una Fuerza de la Naturaleza al llegar a nivel cinco. Una Fuerza de la Naturaleza suele requerir dos espátulas, pero en esta galaxia, es gratis.

Cuando equipas este objeto a una unidad, aumentará el tamaño de tu equipo y te permitirá una unidad más. Esto significa que podrás completar composiciones en las primeras rondas de la partida y centrarte en conseguir cuantas más unidades de tres estrellas como puedas.

Arsenal Galáctico

La galaxia más nueva del TFT, Arsenal Galáctico, le da a todos los jugadores dos objetos completos al inicio de la partida. Todos los jugadores recibirán los mismos dos objetos aleatorios. Sin embargo, estos objetos no se hacen con espátulas y no pueden ser idénticos.

Esta galaxia le da a los jugadores un poder adicional en el early game. Todos se encuentran al mismo nivel sobre el campo, pero aquellos jugadores con unidades más fuertes de nivel uno tendrán la verdadera ventaja.

Tesoro

Tesoro es la galaxia de los infinitos loots. Cuantos más minions y monstruos consigas matar, más objetos recibirás de ellos. De hecho, los minions y los monstruos dejan orbes de loot.

Hay un elemento de RNG en Tesoro, pero debería llevar a una partida más rápida y con mayor nivel de acción.

Cúmulo de Estrellas

La galaxia Cúmulo de Estrellas te dará unidades de más valor en el carrusel. Las unidades de una, dos, y tres monedas en el carrusel tendrán dos estrellas. Además, el segundo carrusel solamente tendrá unidades de dos monedas de coste.

Pequeñas Pequeñas Leyendas

La galaxia de Pequeñas Pequeñas Leyendas habla por si sola. Vuestras Pequeñas Leyendas serán más pequeñas, más monas, y más rápidas, y empezarán con solo 85 de vida.

Si estás en un séptimo u octavo puesto en la galaxia de Pequeñas Pequeñas Leyendas, puede que acabes saliendo de la partida más rápidamente, pero si estás en el Top 6 de la partida, no te causará demasiados problemas. Esta galaxia hace que la partida sea más rápido, y castigará de forma más lenta al principio.

Estrella Binaria

En la galaxia Estrella Binaria, los campeones solo podrán equipar dos objetos.

En este escenario, en vez de colocar todos tus objetos sobre un campeón carry y esperar que todo salga bien, tendrás que pensar más tus decisiones. En gran medida, tampoco cambia demasiado las cosas, pero debería ser suficiente para que pienses dos veces antes de colocar según qué objeto a qué campeón.

¿Con qué frecuencia aparecen las galaxias?

Cuando entras en una partida de TFT, no hya garantía de que aparezcas en una de las galaxias. De hecho, existe un 30 por ciento de probabilidad de quye acabes en una partida normal con mecánicas habituales.

Cada galaxia tiene probabilidades diferentes. Esta es la lista completa.

Arsenal Galáctico: 12.5 por ciento

Tesoro: 10 por ciento

Sector de Intercambio: 10 por ciento

El Neekoverso: 7,5 por ciento

Superdensa: 7,5 por ciento

Cúmulo de Estrellas: 7,5 por ciento

Pequeñas Pequeñas Leyendas: 7,5 por ciento

Cómo verificar qué galaxia está activa en la partida

No estará claro desde el principio en qué galaxia te encuentras. Para cerciorarte, mira la esquina superior izquierda de tu pantalla, al lado de tu tablero. Debería haber un icono sobre el que mover el cursor que te dirá qué galaxia es. Si no estás en ninguna galaxia, no habrá nada ahí. Si se trata de una de las galaxias, habrá, por ejemplo, una imagen de Neeko.

