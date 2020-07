T1 gana la última Telecom War en el Summer Split de la LCK de 2020

2020 LCK SUMMER Match 43 – Game 02 vs KT



전통의 통신사전 승리와 함께 마무리 된 1라운드.

어느덧 여름의 중반입니다, 끝까지 함께 응원해주세요.



First round of Summer ends with a Telecom victory.

Things are heating up this summer – please stay with us!