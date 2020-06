T1 gana a Afreeca Freecs en el Summer Split de la LCK

2020 LCK SUMMER Match 15 – Game 03 vs AF



오늘 경기 우리만의 템포를 되찾아오며 승리하였습니다.

이번주 일요일 샌드박스전도 많은 기대 부탁드립니다.



We’ve managed to take our tempo and win tonight.

Please look forward to our match this Sunday.#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/P5HDE8KISj