Shernfire sobre su marcha de Team Liquid: «Toda esta situación duele mucho»

El joven jungla no ha tenido ofertas de ningún equipo de América del Norte de cara al próximo verano.

Shern «Shernfire» Cherng Tai confirmó su marcha de Team Liquid después de que la organización anunciara el fichaje de Jonathan «Grig» Armao. Como consecuencia de este movimiento el jungla abandonará América del Norte.

«Como sabéis, he trabajado a lo largo de un año para tener la oportunidad de unirme y demostrar mi valía en Team Liquid, el equipo de mis sueños» dijo Shernfire. «En algunas cosas he demostrado mi valor, aunque en otras he decepcionado».

Shernfire también declaró que «duele saber que hay gente que [él respetaba] ha perdido la fe [en él]» pero continuará creciendo gracias a las experiencias vividas en los últimos seis meses. Además, afirmó que no ha tenido ofertas de ningún equipo norteamericano. En su lugar, viajará a Corea del Sur de cara al próximo Summer Split con el objetivo de alcanzar el primer puesto de la clasificación de la región.

El jungla de 22 años de fue fichado por Liquid en noviembre de 2019. Principalmente fue incorporado para la Academia de la organización pero fue forzado a jugar con el primer equipo por los problemas de visado de Mads «Broxah» Brock-Pedersen. Su debut improvisado en la LCS no fue excesivamente bien, perdiendo cuatro de sus seis partidos.

En la Academia alcanzó los playoffs por muy poco tras finalizar sexto con un récord de ocho victorias y 10 derrotas. Posteriormente fueron eliminados por la academia de Evil Geniuses en tres partidas rápìdas.

La primera temporada de Shernfire en América del Norte ha sido una experiencia llena de altibajos. Al principio de la temporada mucha gente afirmó que muchos de los problemas del equipo de la LCS llegaban por su rendimiento. Sin embargo, hubieron muchos otros factores que contribuyeron a los malos resultados, desde una mala comunicación hasta la falta de motivación por parte de algunos jugadores clave.

Artículo publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra en Dot Esports el 16 de mayo.