Riot retransmitirá la premiere de Arcane en Twitch con drops in-game exclusivos para la audiencia

Riot Games se ha unido a Twitch para presentar el lanzamiento de su serie animada Arcane, el primer contenido en la historia de Netflix que cuenta con la habilidad de ser co-streameado por Twitch.

Mientras que Riot debutará el episodio en Twitch, cualquier fan, creador de contenido, o influencer que quiera hacer un co-stream del primer episodio de Arcane tendrá permiso de Riot para poder hacerlo.

Los fans que vean el lanzamiento de la serie en Twitch podrán, además, recoger recompensas in-game exclusivas a través de Twitch Drops. Para conseguir drops, asegúrate de que tu cuenta de Riot esté enlazada a tu cuenta de Twitch.

Conectarse al evento global de Arcane le dará a los fans de la serie (y de los juegos de Riot) recompensas que incluyen una cápsula Arcane Hextech en League of Legends, un huevo Pequeñas Leyendas de Gizmos and Gadgets, un emote de Jayce en Legends of Runeterra, un Fishbones gun buddy en VALORANT, y un emote Single Tear en League of Legends: Wild Rift.

El evento de lanzamiento, que durará el día entero, empezará con la gran final de Worlds 2021 a las 7am CT el próximo 6 de noviembre. El grupo musical ganador de Grammy Imagine Dragons, junto con titanes de la industria musical como PVRIS, Bea Miller, JID, y Denzel Curry, guiarán a los jugadores y fans de League of Legends a través del mundo de Arcane. Durante el open de Worlds, los jugadores y artistas tendrán la oportunidad de explorar Piltover y Zaun en un preludio a la gran final de Worlds 2021.

Más tarde, a las 7:30pm CT, Riot presentará el lanzamiento de Arcane en el canal de Twitch de la empresa, así como en Arcane.com. El evento de Arcane se retransmitirá de forma global desde el campus de Riot Games en Los Angeles, con alfombra roja para los streamers y miembros de la prensa.

Imagen de Riot Games

Más allá del lanzamiento inicial de Arcane, los fans de la serie podrán explorar el hub del evento de RiotX Arcane a lo largo de la presentación. Este hub cambiará y evolucionará a lo largo de las próximas semanas, donde los jugadores podrán completar misiones para llevarse más recompensas in-game. Los siscriptores de Prime Gaming también podrán ganar recompensas in-game a lo largo del mes de noviembre con su suscripción.

La gran final de Worlds 2021, que incluye un primer vistazo de la serie animada Arcane, tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, a las 7am CT. El lanzamiento global de Arcane seguirá ese mismo día, a las 7:30pm CT.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michael Kelly el 1 de noviembre de 2021.