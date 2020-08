Riot Mortdog evalúa el Parche 10.16 de TFT en Post Mortem

El diseñador lead de Teamfight Tactics Stephen ‘Mortdog’ Mortimer reveló sus opiniones acerca del parche 10.16 durante su Post Mortem bisemanal de esta semana.

El parche 10.16 ha sido uno de los parches más balanceados del Set 3 de TFT. Varias composiciones se han convertido en opciones viables a nivel competitivo – al menos 10 de ellas – y los ajustes que se han hecho no hicieron que se tambalee el meta en una dirección negativa. El único cambio que no agradó a Mortdog fue el buff a Gangplank, y piensa que eso fue dar un paso de más.

Las reacciones de los jugadores en cuanto a Salvage World Galaxy han sido positivas, y Mortdog estuvo de acuerdo, añadiendo que fue algo bueno que se metiese más adelante en el set. También alabó las nuevas recetas de objetos, ya que ‘tomarán un rol más importante’ cuando llegue el Set 4.

Objetos

Algunos objetos recibieron buffs en el parche 10.16, pero nada de ello rompió el meta. Mano de la Justicia dio el salto a objeto top-tier, como debería ser teniendo en cuenta los objetos individuales que lo componen. El equipo de TFT descubrió un problema como resultado del buff a HoJ, pero Mortdog no fue capaz de revelar detalles ya que estropearía un aspecto del próximo Set 4.

Objetos como hextech Gunblade, Locket of the Iron Solari, y Huracán de Runaan recibieron cambios positivos que apenas cambiaron el balance. Los cambios a Huracán de Runaan ocurrirán, según se espera, en el Set 4, según Mortdog, así como los cambios a Sword Breaker.

El ítem que la mayor parte de jugadores ignoran, según Mortdog, es Statikk Shiv. Es un ‘objeto poderoso’ en el early game, y se ha convertido en ‘viable en el late game’, mejorando su valor total.

Rasgos

Los cambios a Segador de Maná fueron positivos y solo tuvieron un ligero impacto sobre el meta, mientras que el buff a Crono era algo insignificante. El buff a Crono mejoró los séis cibernéticos y los cuatro Cronos, según Mortdog, pero aún así dejó al rasgo en gran parte ‘poco jugable en competitivo’.

Los Mecapilotos se han convertido en la composición más jugada en el Parche 10.16, a pesar del nerf que recibió. La pregunta de si los jugadores pueden esperar otro nerf en el parche 10.17 no tiene respuesta clara. Los ajustes a Vanguardia, sin embargo, fueron un ‘nerf placebo’ que no cambió absolutamente nada. Mortdog también notó que el buff a los seis Rebeldes mejoró la composición pero no la hizo imbatible.

Campeones

Los campeones en el parche 10.16 recibieron un número de pequeños cambios que Mortdog considera ‘debatibles’, lo cual significa que probablemente era ‘la decisión correcta’. Los buffs o nerfs a campeones que sí destacaron fueron aquellos a Fiora, Bardo, Jinx, y Gangplank.

Ajustes a Fiora dieron un buff a los Cibernéticos y a los Espadachines, los cuales ninguna de esas composiciones necesitaba, pero sí que hicieron bastante por mejorar al campeón en general.

Bardo solía tener una ventaja enorme con la producción de meeps antes del parche 10.16. La mayoría de jugdores cuestionaron dejar de usarlo después del nerf, pero los datos sugieren que sigue valiendo la pena, según Mortdog.

Datos recientes muestran que Jinx es el campeón de peor rendimiento de entre todos los de coste cuatro en todo el juego. ‘Esto no significa que no es viable jugarla,’ dijo Mortdog, ‘pero sí que significa que tendrás que hacer bastante high-roll con ella.’ Las composiciones de Jinx probablemente verán algún que otro buff en el parche 10.17, pero no a la propia Jinx.

Gangplank solía ser el peor campeón de coste cinco en el parche 10.15. Un buff en el parche 10.16 le convirtió en el mejor campeón de coste cinco. El parche 10.17 reducirá su daño de ataque crítico por 25 con la esperanza de encontrarle el balance apropiado.

Rasgos de caza y campeones

El parche 10.16 en TFT también vio varios cambios experimentales a estos ‘rasgos de caza’, y varios campeone sde tres estrellas. Los ajustes a estos dos elementos ‘afectaron positivamente al meta sin romper ninguno de los campeones o composiciones,’ dijo Mortdog. Y a pesar del miedo de algunos jugadores, los buffs de caza a campeones de tres estrellas no resultaron en un meta hyper-roll.

El próximo parche de TFT será el 10.17, el cual está programado para el próximo 19 de agosto.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Danny Forster el 15 de agosto de 2020.