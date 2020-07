Riot admite que «no ha sido justo jugar contra Yuumi» y garantizará formas creativas de contrarrestarla

Yuumi ha sido sistemáticamente el clavo en la existencia de muchos jugadores de League of Legends desde su lanzamiento el año pasado. Su kit de habilidades la convierte en una de las campeonas más difíciles de enfrentar en el carril inferior, y si no se controla, puede darle la vuelta a un combate con una curación masiva y el daño de su habilidad definitiva.

De hecho, Riot Games admitió que Gata Mágica ha sido demasiado fuerte para su propio bien en el último mensaje de su blog de desarrolladores Pregúntale a Riot. Pero la compañía también dijo que es una campeona difícil de dominar en más de un sentido.

«Estamos de acuerdo con que no ha sido justo jugar contra Yuumi», admitió Riot. «Sin embargo, esto no significa que Yuumi no deba existir. Simplemente, significa que tenemos que ser más creativos para asegurarnos de que existan las oportunidades adecuadas para contrarrestarla. En la práctica, esto implica asegurarnos de que Yuumi salga de su zona de confort encima de un aliado e interactúe con sus oponentes regularmente», añadió.

Yuumi es singular en el sentido de que sus jugadores no tienen por qué usar las habilidades clásicas de LoL, como posicionarse y esquivar. En cambio, deberás aprender un conjunto completamente nuevo de habilidades específicas de su kit.

Los jugadores de Yuumi, por ejemplo, deben saber cuándo es el momento ideal para saltar de su compañero de carril y activar su habilidad pasiva. También deben saber qué compañero de equipo es mejor para seguir unida a él y mejorar a medida que avanza el juego. También necesitan aprender a esquivar con su Q a los objetivos no deseados.

También te verás obligado a aplicar mucho más trabajo en equipo y coordinación, ya que Yuumi se usa mejor en un entorno de lucha en equipo. Sus curaciones, escudos y gran definitiva solo son efectivos si los usa un equipo que está listo para dar todo de sí.

Aunque los últimos nerfeos de Yuumi ayudaron a equilibrar un poco a la campeona, quizá necesite más retoques antes de que las quejas de de las y los jugadores comiencen a amainar.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 02 de julio de 2020.